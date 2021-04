Aanmeldingen bij Utrechtse binnensportlocatie gaan als een squashballetje

Trots is Squash Utrecht dat zij zijn uitgekozen als allereerste binnenlocatie waar zaterdag weer mag worden gesport. De aanmeldingen gaan als een squashbal over de baan. Héél rap dus.

„Ben jij klaar voor de test?! (Én onder de 27 jaar oud…) Lees dan hier over onze primeur, wij openen aanstaande zaterdag als allereerste sportcentrum in Nederland onze deuren!” Squash Utrecht kan niet wachten tot zaterdag en ze zijn niet de enige.





Ben jij klaar voor de test?! (Én onder de 27 jaar oud…) Lees dan hier over onze primeur, wij openen aanstaande zaterdag als allereerste sportcentrum in Nederland onze deuren! Posted by Squash Utrecht on Tuesday, April 6, 2021

De onlinereserveringen voor de squashbaan in Utrecht stromen dan ook binnen. „Elke minuut komt er wel een bij”, vertelt manager Stephan Patz van Squash Utrecht. Zaterdag is de accommodatie, die in september 30 kaarsjes mag uitblazen, de allereerste binnensportlocatie die weer open gaat in het kader van testen voor toegang.

Squashen? Dan wel een negatieve test

Mensen die willen sporten, moeten wel een negatieve coronatest kunnen overleggen. Bovendien mogen zij niet ouder zijn dan 27 jaar. De Utrechtse squashvereniging heeft relatief veel studentenleden die in deze leeftijdscategorie vallen, maar ook niet-leden uit heel Nederland zijn welkom. Patz verwacht dat zaterdag 575 sporters komen squashen.

Proef toegangstesten

Nadat het ministerie van Volksgezondheid dinsdag bekendmaakte dat deze maand de proef met toegangstesten mogelijk wordt gemaakt, ging vanuit de Utrechtse club een mailing de deur uit. „Wij zijn trots dat wij de eerste sportlocatie zijn die open mag”, glundert de manager van een van de grootste squashlocaties in Nederland. Stilzitten zit niet in z’n aard en vandaag wordt er hard gepoetst om alle banen spic en span te maken voor het komende weekeinde. Al ziet het er allemaal al behoorlijk strak uit. „De lockdown hebben we aangegrepen om de boel op de knappen, want normaal gesproken zijn wij het hele jaar open.”

Op Facebook reageren squash-liefhebbers enthousiast. Ook worden meteen wat balletjes opgegooid. „Super dat deze mogelijkheid er is!”, schrijft een enthousiaste squashspeler van onder de 27. „Ik zou graag komen squashen aankomende zaterdag, maar mijn squashmaatjes zijn allemaal ouder dan 26. Mocht iemand het leuk vinden om te spelen: stuur me gerust een berichtje! (Ik speel in ladder 8, dan heb je een beetje een idee van mijn speelniveau).”

Al weet nog niet lang iedereen precies wat squashen, wat ook ‘pletten’ betekent, is, blijkt wel op Twitter:



