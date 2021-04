Eindelijk het terras op! Vanmiddag opent de inschrijving voor een horecaproef in Utrecht

Wie smacht er niet naar? Met een biertje of een wijntje op het terras zitten. Lekker bijpraten terwijl je in het zonnetje zit. Oké, het winterse weer zorgt er misschien voor dat je iets meer inlevingsvermogen moet hebben, maar nog even en het kan weer! In Utrecht start volgende week een horecaproef en vanaf vanmiddag kun je je inschrijven.

Vijf Utrechtse cafés openen van 14 tot en met 17 april de deuren voor gasten tijdens een corona-onderzoek. Er wordt onderzocht hoe de bezoekers en het personeel zich aan coronamaatregelen houden. Het doel is om te kijken hoe de horeca op een verantwoorde, veilige manier open kan.

Terras weer op! Vijf kroegen doen mee

De Utrechtse kroegen Hofman, de Beurs, Ubica, VinVin en ’t Oude Pierement doen mee aan de proef. Zij openen van volgende week dinsdag tot en met volgende week zaterdag de deuren van 12.00 uur tot 22.00 uur ’s avonds. De kroegen zijn uitgekozen door de organisatoren van de praktijkproef.

Wie van de gelegenheid gebruik wil maken en naar de kroeg wil, moet van tevoren een tijdslot reserveren. Deelnemers moeten ook een negatieve coronatest laten zien.

Pleiten voor heropening horeca

KHN pleit al maanden voor het heropenen van de horeca. Met deze praktijkproef kijkt de organisatie of het veilig is om de horecadeuren weer te openen. De organisatie benadrukt dat de proef alleen ondersteunend is, en „de uitslag is niet leidend”.

Ook een aantal burgemeesters willen maar wat graag dat de terrassen weer open gaan. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema zei vrijdagavond aan tafel bij Beau dat ze veel liever ziet dat „mensen een beetje geordend op een terras gaan zitten omdat de horeca echt wel oplet, in plaats van met duizend mensen in het Vondelpark”. Met het mooie weer van vorige week was het te druk in veel parken, en dat leidde onder meer tot veel troep en druktemakers die met flessen naar de politie gooiden. Andere burgemeesters steunen de oproep van Halsema.

Inschrijven horecaproef Utrecht

Terug naar het onderzoek in Utrecht. Daar wordt gekeken naar de volgende punten: de contactmomenten, naleving van de coronaregels en de toevoer van verse lucht. De verwachting is dat er na vier weken resultaten van het onderzoek bekend zijn.

De inschrijving start vanmiddag om 12.00. Inschrijven kan via deze link.