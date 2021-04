Drukker op straat tijdens het extra uurtje voor de avondklok

Nederlanders zijn de afgelopen week na het verschuiven van de avondklok meer buiten geweest tussen 21.00 en 22.00 uur. Op woensdag en donderdag waren toen ongeveer drie keer meer mensen op straat, net voordat de avondklok inging.

Sinds afgelopen woensdag mogen mensen tijdens het extra uur zonder geldige reden buiten zijn. Dat het drukker is, is gezien door het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP). Deze organisatie volgt hiervoor 10.000 panelleden van 16 jaar en ouder met een app. Andere organisaties verrichtten metingen in het openbaar vervoer en op de snelweg.



Al 24 weken racen tegen de avondklok — Sjoer (@sjoer99) April 7, 2021

6 procent van de mensen kort voor avondklok op straat

Vorige week woensdag en donderdag was tussen 21.00 en 22.00 uur gemiddeld 6 procent van de panelleden op straat te vinden. Een week daarvoor was dit percentage bijna drie keer zo klein, toen de avondklok nog een uur eerder inging. Volgens onderzoeker Tineke School is er sprake van twee stijgingen van het aantal reizigers in de avond: „Direct na invoering van de zomertijd en direct na het verzetten van de starttijd van de avondklok. Die stijgingen zijn verdeeld over auto-, fiets- en wandelritten.”

Mensen vertoonden zich vooral afgelopen woensdag veel op straat. Dat was de eerste dag van de verlate avondklok, en tevens ook de warmste 31 maart ooit gemeten. Op het landelijke hoofdmeetstation in De Bilt steeg de temperatuur naar 23,8 graden, meldden weerstations.

De Speld gaat vanavond met een quiz op de avondklok in, ze meldde de grappige ‘vaste prik voor betrouwbaar nieuws’ gisteren.



Morgen is het tijd voor de tweede editie van De Grote Speld Avondklok Quiz. Deelname is gratis, aanmelden kan via: https://t.co/jSEF3NADTz pic.twitter.com/U0Y2v0tCNV — De Speld (@DeSpeld) April 6, 2021

Avondklok verzet om zomertijd

De zomertijd was een van de redenen die werd genoemd om de avondklok te verzetten. Daardoor zouden volgens demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) „veel meer issues met de naleving’’ ontstaan met de ‘vroege’ avondklok. In de drie dagen waarop de zomertijd van start was, maar de oude avondklok nog gold, waren er tussen 21.00 en 22.00 uur iets meer mensen op straat dan de week ervoor. Op zondag 21 maart was bijvoorbeeld 1,9 procent van de panelleden buiten gedurende dit uur, een week erna was dit 2,2 procent. Op de maandag en dinsdag was het verschil tussen die weken iets groter: van gemiddeld bijna 2 procent naar zo’n 2,6 procent.



Werkt de avondklok al? — Informateur Timber Groen (@TimberGroen) April 7, 2021

Ook in het openbaar vervoer werd het drukker na 21.00 uur, meldt OV-chipkaartbedrijf Translink. Op woensdag en donderdag in de laatste week van de ‘vroege’ avondklok checkten tussen 21.00 en 22.00 uur gemiddeld ruim 15.000 mensen in met hun ov-chipkaart bij een trein, bus, tram, metro of veerpont. Een week later, toen de avondklok om 22.00 uur startte, was dat aantal bijna verdrievoudigd. In het weekend is een vergelijkbare ontwikkeling te zien.

Meer auto’s op de weg

Over de weg reden ook aanmerkelijk meer auto’s, blijkt uit cijfers van het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW). Vorige week woensdag reden tijdens het extra uur voor de avondklok gemiddeld 179 auto’s over drukke wegen, een ruime verdubbeling vergeleken met een week eerder. Op zaterdag en zondag was een nog grotere toename te zien. Het NDW heeft dit gemeten op tweehonderd verkeerspunten verspreid over het land, met name snelwegen.