Zonnestudio’s nog langer wachten op groen licht voor hun UV-lampen

Donkere wolken hingen de afgelopen vier maanden boven de zonnestudiobranche en die blijven voorlopig nog even hangen. De rechter oordeelde vandaag niet in het voordeel van de branche, die een kort geding had aangespannen tegen de Staat.

De branchevereniging kon het vanochtend op de website van Rechtbank Den Haag lezen: de deuren moeten voorlopig gesloten blijven. Het kort geding is dan ook niet in hun voordeel uitgevallen. De overheid mocht de keuze maken om die sector gesloten te houden toen ze eind februari enkele coronamaatregelen versoepelde, zo bepaalde de rechter.

Zonnestudio: ‘Sector willekeur’

Het voelt als „sector willekeur”, reageert de branche. „De overheid mag kennelijk geheel willekeurig en zonder goede argumenten een complete branche op slot gooien.” Voorzitter Huib van Heest van de branchevereniging van zonnestudio’s SVZ kan zich allesbehalve vinden in de uitspraak. „Wie kijkt naar gezondheidsrisico’s, kan niet anders dan constateren dat zonnestudio’s coronaveiliger opereren dan bij voorbeeld nagelstudio’s en kap- en massagesalons.”

Maar ja, zonnebankstudio’s vallen nu eenmaal niet onder ‘contactberoep’ en moeten dus dicht blijven. Of zoals de rechtbank het zegt: „Er moeten keuzes worden gemaakt.”

Op social media worden intussen (tijdelijke) oplossingen gedeeld:



Tip van de dag pic.twitter.com/T9q619wfAa — Judith (@jsouverijn) March 31, 2021

Zonnestudiobranche valt niet onder contactberoep

Het voelt erg tegenstrijdig voor de branche. De contactberoepen mogen wél open, maar een beroepsgroep die juist géén contact met de cliënt maakt, mag dat niet. „Onze eigen achterban en ook onze cliënten die het zonlicht al zo lang missen, vragen ons om uitleg van de overheidsmaatregel. Die kunnen wij niet geven een ook de overheid zelf slaagt daar niet in. Heel erg teleurstellend dat de rechter dit laat passeren.”

Dat in zonnestudio’s (relatief) veilig kan worden gewerkt, betekent niet dat daarom tot openstelling moet worden overgegaan, oordeelt de rechter vandaag. „Een openstelling van de zonnebranche leidt hoe dan ook tot meer contactmomenten en meer reisbewegingen en daarmee tot het risico op meer besmettingen en een verdere verspreiding van het virus.”

