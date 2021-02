Australisch magazine blundert met ‘nieuws’ over scheiding Harry en Meghan

Een pijnlijke misser van het Australische roddelblad New Idea. Ze dachten een grote scoop te hebben door te publiceren dat prins Harry en Meghan Markle uit elkaar zouden gaan. Even later maakte het koppel echter bekend dat er een tweede kindje op komst is.

Het vrouwenblad kopt in de nieuwe editie groot op de cover met ‘It’s all over’, doelend op een breuk tussen de prins en Markle. Ook sprak het blad van een officieel statement van het koningshuis. Een paar uur later bracht het stel naar buiten dat ze hun tweede kindje verwachten. Hun eerste zoon Archie is inmiddels ruim een jaar oud.

Magazine meldt ‘scheiding Harry en Meghan’

New Idea Magazine maakte dus een flinke uitglijder met het ‘bekendmaken’ van een echtscheiding van Harry en Meghan. Ook dacht het blad te weten dat er achter de schermen flinke ‘misstappen’ zouden zijn begaan en dat zelfs Queen Elizabeth zich er mee zou hebben bemoeid. Ook zouden velen hebben geëist dat ze hun koninklijke titels voor eens en altijd kwijt zouden raken.

Harry en Meghan zijn in 2018 getrouwd en in de tussentijd is er veel gespeculeerd en geschreven over breuken en huwelijksproblemen. De prins en zijn geliefde legden eerder hun koninklijke titels neer, maar behielden wel hun aanspreektitel en Harry bleef prins en zesde in de lijn van troonopvolging. Volgens New Idea zou ook dat van hen afgenomen worden als het tot een huwelijksbreuk zou komen.

Miskraam Meghan

Niets van dat alles dus. Na een eerste zoontje hopen Harry en Meghan een broertje of zusje te mogen verwelkomen voor Graaf van Dumbarton Archie. Dat zal ze ontzettend goed doen, want Meghan Markle onthulde eind 2020 dat ze in juli van daar een miskraam had gehad. „Ik had net Archies luier verschoond toen ik kramp voelde”, vertelde Markle over de miskraam. Ze viel op de grond met de kleine Archie nog in haar armen. „Ik wist, terwijl ik mijn eerste kindje vasthield, dat ik mijn tweede aan het verliezen was.”

Terwijl het koninklijk paar geniet van het vooruitzicht na jaren vol ups en downs is New Idea inmiddels het lachertje van het internet geworden.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Australian women's magazine New Idea published a front page on Monday implying Prince Harry and Meghan Markle had split just hours before the couple themselves announced they were expecting their second child. For those who read the tabloids, this is how they constantly lie 2 u pic.twitter.com/oqdf22LD7k — Sussex_squad (@squad_sussex) February 15, 2021



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

New Idea or No Idea? Australian magazine claims Harry and Meghan split as the couple announce pregnancy – Evening Standard https://t.co/zasDfA2VpM — Sean Sullivan (@ReformedPsycho) February 15, 2021



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Proving New Idea magazine still has NO IDEA! Thanks for the laugh! 😂 Meghan Markle, Prince Harry pregnant: New Idea wrongly reports 'split'

https://t.co/T6rzpYTxWT — Julie Geissler (@geissler_julie) February 14, 2021



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.