Schaatsgekte, schaatsletsel en tóch nog een stukje Elfstedentocht

Bijna heel Nederland heeft de afgelopen dagen wel even op het ijs gestaan. Schaatsend, lopend, vallend: iedereen was in de ban van het ijs. Maar niet alleen op het ijs was het druk, op de spoedeisende hulp ging de werkdruk flink omhoog.

In ongeveer 80 ziekenhuizen hadden de medewerkers hun handen vol aan met schaatsers die na een val gewond waren geraakt. Zowel gisteren als vandaag was het twee keer zo druk als in een doorsnee weekeinde in deze coronaperiode, zegt aankomend voorzitter David Baden van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen.



So sorry. One more. I just can’t help it. What a glorious weekend. 💫 What frozen water can do to your mental health and that of a nation. ❄️ 🧊 ⛸♥️🇳🇱☀️ #Haarlem #ijspret #schaatsen #Optimism #buiten pic.twitter.com/FDloQETDLN — Claes de Vreese (@claesdevreese) February 14, 2021

Gisteren bereikte de drukte het hoogtepunt, vandaag was het volgens Baden „iets minder extreem, maar ook nog zeer druk” met polsbreuken, enkelkwetsuren, gebroken heupen en hoofdletsel. Veel schaatsslachtoffers konden na hun val gewoon naar huis, alleen mensen met gebroken heupen moesten gelijk geopereerd worden. Andere gewonden die geopereerd moeten worden, kunnen daarvoor later naar het ziekenhuis.

Maar toch waren de ziekenhuizen goed voorbereid op de drukte, volgens Baden. Er was extra personeel opgeroepen om de verwachte toestroom na het schaatsen aan te kunnen. In één ziekenhuis was het gisteren even zo druk dat het gips opraakte. Daarom moest een nieuwe voorraad ijlings uit een centraal magazijn worden gehaald.

Kleine Elfstedentocht

Het was al een tijdje bekend dat er geen Elfstedentocht zou komen, dit jaar. Zelfs als het kon. Vanwege de coronamaatregelen mag dat namelijk niet. Toch hebben twee schaatsers, Henk Angenent en Syb van der Ploeg, een stukje van de Elfstedentocht gereden.

Samen met een paar vrienden kwamen ze vanavond aan in Leeuwarden, na een dag schaatsen. Dat melden Friese media. De winnaar van de laatste editie van de Elfstedentocht in 1997 en de zanger van de groep De Kast schaatsten vandaag een groot deel van de ‘Tocht der tochten’. De groep was om 08.00 uur vanaf de Zwette vertrokken.



Het was een loodzware tocht die Henk Angenent vandaag aflegde. Even voor 18.00 uur kwam hij over de finish op de Bonkefeart en kwam er een einde aan zijn #Elfstedentocht pic.twitter.com/HVm5Pa3Oxm — Sportredactie LC (@LC_Sport) February 14, 2021

„Ik ben weer redelijk fit nu. We fietsen hem altijd met een groep op Tweede Pinksterdag en we zijn ook fanatieke schaatsers. We hebben altijd gezegd dat we hem een keer willen schaatsen met z’n allen. Die kans is nu enigszins mogelijk, dan gaan we dat gewoon doen”, zei Angenent voor vertrek tegen de Leeuwarder Courant.

Die krant meldt dat Henk, Syb en de anderen rond 18.00 uur finishten op de Bonkevaart in Leeuwarden. De Elfstedentocht is niet in zijn geheel gereden. De groep stapte bij Bolsward in de auto om Harlingen en Franeker over te slaan. De kwaliteit van het ijs was daar niet goed genoeg.