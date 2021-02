Brabantse burgemeester roept op om wildste coronacoupes te delen

Brabantse burgemeester doet oproep om de wildste coronacoupes te delen. Het ‘ergste’ haar krijgt een prijs. De grappige oproep heeft ook een diepere betekenis.

Normaal gesproken zou het kapsel van veel van de inwoners nu niet eens zichtbaar zijn geweest, omdat er een grote carnavalspruik op prijkte. Maar helaas, geen carnaval dit jaar en het haar groeit intussen gestaag door. Het resulteert in vele handen in het haar, al zijn er ook de ‘valsspelers’. Mensen die zich nu toch laten knippen door thuiskappers, iets wat de kappers die hun deuren moesten sluiten, pijn doet, weet de burgemeester uit Geertruidenberg. Ze heeft daarom een originele oproep gedaan.

Twee foto’s, twee kapsels, één burgmeester





Zonder ook nog maar één grijze haar, maar met kastanjebruine lokken met slag die er nu wat wilder uitspringen dan voorheen. „Dit is mijn coronakapsel”, schrijft burgemeester Marian de Wit uit Geertruidenberg op haar Facebook, met een foto erbij als bewijs. Toch even een verschil met haar profielfoto waarop ze keurig, tot in de haarpuntjes, is gecoiffeerd. Maar die dateert dan ook van oktober 2019.

De salons in de gemeente zijn allemaal netjes dicht, zegt ze. „Het geoefend kappersoog ziet echter dat veel mensen gewoon geknipt zijn. Dat doet zeer voor onze kappers die zich wel aan de sluiting houden. Wees solidair en laat je niet knippen.”

De actieve burgemeester die afgelopen weekend nog op de ijsbaan stond, roept vervolgens mensen op om ook een foto van hun coronakapsel te delen. „Het meest ongeknipt en wild gegroeide coronakapsel krijgt van mij bij heropening van de kappers een tegoedbon voor een gratis knipbeurt!”

‘Zo veel uitgroei’ en meer coronacoupes

Er wordt gehoor aan gegeven en de burgemeester geeft alle foto’s enthousiast een duimpje omhoog. Dat wordt nog moeilijk kiezen straks.

„Zo veel uitgroei. Ik ben zo toe aan een nieuwe coupe, samen met de knipbeurt zou dit echt perfect zijn..”, schrijft een inwoonster die haar uitgroeicoupe deelt.

Iemand deelt een foto van zichzelf en haar kapsel waarbij haar haren alle kanten op lijken te groeien. Ze kijkt niet al te gelukkig, al zet ze er wel een huilen-van-het-lachen-emoji bij. „Niemand kijkt meer vrolijk nu met deze kapsels!”

Een enkele man durft het ook aan en deelt zijn coupe corona, waarbij zijn grijze haren rechtovereind staan en hij ineens wat wegheeft van een egel.

Een vader deelt een foto van z’n twee zoons en hun twee best wel coole coronacoupes die in Grease niet hadden misstaan. „Langer haar bij jongens is cool. Maar dan wel liever met wat model er in geknipt”, schrijft hij erbij, met een grijnzende emoji erachter.

Een moeder schrijft voor haar zoon, die z’n handen niet in het haar heeft, maar voor z’n gezicht houdt.

Nog meer foto’s worden gedeeld, veel van vrouwen met doorgaans korte kapsels. Nu hangen de haren over de ogen, piekt het aan alle kanten en is ‘wildgroei’ een woord dat de hele lading dekt. Gelukkig kunnen de optimistische Geertruidenbergers er wel om lachen, en worden behalve kapsels, ook veel lachende emoji’s en duimen omhoog gedeeld. „Heel mooi gebaar dit!”, vat iemand het treffend samen.

Jeukende handen

Ook een kapster is blij met deze oproep en de onderliggende gedachte. Mijn handen jeuken om eindelijk weer te mogen gaan werken”, schrijft ze, met twee schaar-emoji’s erachter. „En ja, er lopen in mijn kappersogen helaas best veel mensen geknipt rond. Fijn dat hier ook aandacht voor is, niet mogen werken is echt niet leuk en al helemaal niet zonder enige vorm van compensatie of perspectief.”

En dan is er ook nog de rasoptimist, die haar eigen haarfijne oproepje doet. „Ik vind het wel leuk om te zien hoe lang het nu wordt… Verplicht niet knippen voor een ander model!”