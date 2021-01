Coronaklok tikt door: burgemeesters buigen zich vanavond over avondklok

De een is voor, een ander niet. De politiek is verdeeld en de politie en boa’s ook: wel of geen avondklok. Burgemeesters gaan er vanavond eens goed voor zitten, want de klok tikt. Het onderwerp van gesprek is het ook op social media, en dat valt ook mensen in andere landen op.



And the Dutch corona vocabulary word of the week is: #Avondklok. pic.twitter.com/kQNJJkntvJ — Sarah Leach (@HiggsSearcher) January 18, 2021

De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio buigen zich vanavond in Utrecht over de vraag of in Nederland de extra maatregel moet gaan gelden. Het Veiligheidsberaad zou daar maandagavond al over vergaderen, maar de bijeenkomst werd een dag verschoven omdat „nog niet alle stukken beschikbaar waren die nodig zijn voor het overleg”, liet een woordvoerster weten.

Avondklok

Het kabinet stelt een avondklok voor van 20.00 tot 04.00 uur als extra maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus, maar de burgemeesters twijfelen nog of zo’n vrijheidsbeperking wel „effectief en passend” is. De burgemeesters vroegen vorige week maandag om extra informatie, onder andere van het Outbreak Managment Team (OMT). Ze willen „een overtuigend antwoord” op de vraag of een avondklok noodzakelijk is, aangezien het om “een heftige maatregel gaat die de vrijheid van inwoners ernstig inperkt”, zoals beraadsvoorzitter Hubert Bruls het uitdrukt.

De 25 burgemeesters bespreken in Utrecht ook andere maatregelen die misschien nog genomen kunnen worden, zoals een visiteverbod en verplicht thuiswerken. In het afgelopen weekeinde hebben enkele burgemeesters al laten weten dat zij faliekant tegen een avondklok zijn. Anderen willen meewerken als het echt niet anders kan.

Advies avondklok

Justitieminister Ferd Grapperhaus is namens het kabinet bij de vergadering. Hij en Hubert Bruls geven na afloop van de bijeenkomst een toelichting op genomen besluiten.

Naar verwachting komt het OMT vanavond met een advies over de avondklok. Eerder lieten OMT-leden zich al positief uit over de invoering ervan.

Gevoelig



Waarom denkt kabinet nu toch weer aan een avondklok? 🤨 RIVM: *Misschien* doet dit wat aan *urgentiegevoel*

Politie: Dit is niet te handhaven

Ministerie: Ingrijpend, juridisch complex en ongericht Is zo'n oorlogsmaatregel dan wel proportioneel? 🤔 #avondklok #coronamaatregelen https://t.co/WyuB6JxFaI pic.twitter.com/73xuHB5u0P — Matthijs Pontier 💜🏴‍☠️ #StemPiraat (@Matthijs85) January 12, 2021

De avondklok ligt zeer gevoelig. Zo doet het mensen denken aan de Tweede Wereldoorlog toen er ook ‘spertijd’ werd ingevoerd, door de Duitsers. Veel burgemeesters en politiebonden zien het niet zitten omdat ze problemen met de handhaving voorzien. Maar door onder meer de voortdurend hoge besmettingsaantallen en de komst van de Britse variant lijkt er wat meer begrip voor de mogelijke invoering te ontstaan. Ook in de Tweede Kamer heerst grote verdeeldheid, met Geert Wilders als grootste tegenstander.



I unfortunately agree with this. The data is quite clear, the roll-out is very slow somehow. And I strongly hope (so strong that it almost makes me pray) that the side effects I've been hearing about BioNTech vaccine is either a hoax or an extremely rare side effect. #avondklok https://t.co/0GldZWkeQY — Troll Hunter (@151Tunc) January 18, 2021

#socialmedia

Ondanks de ernst van de situatie, kunnen mensen er nog steeds grapjes over maken. Zo heeft iemand al een speciale fiets gekocht voor als de avondklok ingaat. „Ideaal!”