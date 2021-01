Elfstedentocht nu 24 jaar geleden (en de toekomst ziet er niet hoopvol uit…)

Vandaag is het precies 24 jaar geleden dat een spruitjesboer als eerste de finish van de Elfstedentocht in Leeuwarden passeerde. Henk Angenent, toen 29 jaar, is nu bijna een kwart eeuw lang de laatste winnaar van die heroïsche Friese schaatsrace. En de toekomst voor een zestiende Elfstedentocht? Somber, heel somber.

De tocht der tochten vond voor het laatst plaats op 4 januari 1997. We doen het nu dus al 8766 dagen zonder, wat een absolute recordperiode is. De tijd tussen de diverse Elfstedentochten is nog nooit zo lang geweest en dit record wordt voorlopig elke dag aangescherpt (het vorige record stamde van 1963 tot en met 1985). Ook deze winter is de kans op een Elfstedentocht nihil. De race zou door het coronavirus sowieso niet gereden worden, al lag er een meter dik ijs op de Friese wateren.

Voor het gevoel flink koud

Wel is het momenteel een beetje winters, meldt weerdienst Weeronline op deze toch gedenkwaardige dag. Het wordt de komende dagen hooguit een graad of 3 en de noordoostenwind maakt het voor het gevoel flink kouder. Neerslag valt bovendien regionaal in de vorm van natte sneeuw. In de nachten vriest het aanvankelijk nauwelijks. Later in de week komt het wel op grote schaal tot lichte vorst, maar voor een Elfstedentocht is dit natuurlijk lang niet genoeg.



When temperatures here get below zero people start talking about the ‘Elfstedentocht’ a 200 km / 124 mi ice skating competition. Since its first edition in 1909 only fourteen more have been organized due to the severe conditions required (25cm / 1 ft) only adding to the myth. pic.twitter.com/dn8daUBLYC — Alex (@YoungWillemAlex) January 4, 2021

De tweede helft van januari heeft een kwakkelwinter op het programma. Het kan soms nog een beetje winteren, maar meestal ligt de temperatuur ruim boven het vriespunt en er is kans op flink wat regen.

Voor de maand februari zijn er sterke signalen op zacht weer met regelmatig veel wind uit het zuidwesten. Wellicht wordt het een echte stormmaand net als februari 2020. Hiermee zouden de kansen op een Elfstedentocht voor deze winter al zo goed als verkeken zijn. Maar goed, hij komt er dus in geen geval.

Nooit meer een Elfstedentocht?

„De winter van de toekomst ziet er niet gunstig uit voor de Elfstedentocht”, meldt Jaco van Wezel van Weeronline. „Het aantal ijsdagen met de hele dag vorst neemt geleidelijk af en het zal ook minder hard vriezen. Naar verwachting zal de Elfstedentocht op een gegeven moment alleen nog in de geschiedenisboeken te zien zijn, maar de komende decennia is er elk jaar nog wel een heel klein kansje.”

