Elfstedentocht opeens weer veelbesproken, ook door Wennemars

Als iéts zeker is, dan is het dat de Elfstedentocht de komende corona-maanden niet doorgaat. Toch hebben veel mensen het er opeens weer over. Eén Nederlander houdt dapper hoop: Erben Wennemars.

Dat de Elfstedentocht gisteravond laat en vandaag de hele dag door veel besproken wordt, heeft vier redenen. Het wordt ietsiepietsie kouder en de Dag van de Elfstedentocht, vorig jaar voor het eerst georganiseerd, komt eraan. Maar vooral: talkshow Jinek besteedde aandacht aan de Tocht der Tochten en de film De Hel van ’63 was op NPO 3.

Elfstedentocht en Wennemars

Die Dag van de Elfstedentocht, komende vrijdag, was de aanleiding voor Eva Jinek. Burgemeester van Leeuwarden Sybrand Buma, oud-schaatser Erben Wennemars en weervrouw Helga van Leur schoven daarom gisteravond aan. De altijd hoopvolle en bloedfanatieke Wennemars deed dat in het verleden standaard ook in De Wereld Draait Door als de temperaturen zakten.

De beroemde tocht werd vorige week overigens nog volbracht, door Joost Brinkman. Hij legde de 200 kilometer per fiets af.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wennemars zou Elfstedentocht zó graag meemaken

De Elfstedentocht is sinds 1909 maar vijftien keer gehouden, voor de laatste keer in 1997. Nooit eerder was het aantal jaren tussen twee tochten in zo lang als nu het geval is. „Wat zóu ik het graag een keer meemaken”, meldde Wennemars bijna wanhopig aan Eva Jinek. In ’97 was hij nog profschaatser en vertoefde hij tijdens de door Henk Angenent gewonnen race in Canada. „Van mijn coach mocht ik niet terug naar Nederland, maar ach, dat komt nog wel een keer, dacht ik.” Die kwam er tot nu toe niet. „Het missen wordt nu elk jaar erger”, geeft de über-enthousiaste sporter toe. „Het is ook vreselijk voor de marathonschaatsers van nu. Wat als het nu opeens heel hard gaat vriezen?” Eva Jinek: „Maar het mag dus niet.” Wennemars: „Tja, ja, ja…”

Dag van de Elfstedentocht

Vrijdag wordt de Dag van de Elfstedentocht ‘gevierd’. Vorig jaar waren in verband met de 111e verjaardag van de Koninklijke Vereniging de Friesche Elf Steden 111 personen welkom in het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek. Dat zal dit jaar uiteraard niet het geval zijn. Op en top Fries Sybrand Buma vindt het goed dat de dag er is. „De mythe om de Elfstedentocht heen is al mooi. De hoop dat het ooit gaat gebeuren. Je moet het erover blijven hebben, dus die dag is wat mij betreft terecht. Al is het alleen al om eens per jaar die beelden terug te kijken.”

Weervrouw Helga van Leur, die minder hoopvol is dan Buma en Wennemars, ging vandaag met een kaartje op de kansen in. Wat haar betreft kan de Dag van de Elfstedentocht net zo goed ‘Dag Elfstedentocht’ heten.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

15 januari is vanaf dit jaar "Dag van de Elfstedentocht". ⛸

Om de cultuur te behouden, te herinneren of te dromen.

👉 Gezien het nieuwe klimaat: Dag Elfstedentocht?! 👋https://t.co/vrQU770o4U pic.twitter.com/DzFq2ml3JP — Helga van Leur ☀ (@helgavanleur) January 12, 2021

Buma vertelt, Erben lacht hoopvol

Sybrand Buma reed als 20-jarige de Elfstedentocht van 1985. Dat de fameuze 200 kilometer nu ook per fiets, roeiend of zelfs zwemmend (Maarten van der Weijden) wordt afgelegd, vindt hij gemeend hartstikke leuk. Echter: „200 kilometer fietsen gebeurt overal in de wereld. De echte Elfstedentocht is met niets ter wereld te vergelijken.” Buma moest lang op zijn tocht wachten, want sinds 1963 was hij niet meer gehouden. Hij was toen nog niet geboren. Je zag het Erben Wennemars met een grote glimlach aanhoren (hoop!): het kan dus altijd.

Helga van Leur nam zijn hoop meteen weer weg en ziet naast het veranderde klimaat een volksoploop als grootste probleem. „Straks gaan er 4 of 5 miljoen mensen naar Friesland. Dat is niet te doen!”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wennemars vindt dat Elfstedentocht kan

De woorden van Helga van Leur zijn aan positiviteit-opperhoofd Erben Wennemars niet besteed. „Dat kun je gewoon organiseren, we voetballen nu toch ook zonder publiek? Gewoon niet naar Friesland gaan, de rijders laten rijden. De Elfstedentocht staat voorop. Nu zeggen ‘het gaat sowieso niet door’… Nee, er zijn altijd kansen om dingen wél te organiseren. Binnen regels zie ik kansen.” Het hele gesprek vind je overigens hier.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

En dan hoorde Wennermars nog iets: „De weerpluimen gaan naar beneden.” Dat duidt, zegt ook Helga van Leur, op toekomstige vorst. Zo’n feest wordt het echter niet. Weeronline kwam gisteren ook met een voor Wennemars hoopvolle mail met als onderwerp ‘Winters weer op komst’. Eenmaal het bericht geopend, was dit het resultaat: eind van de week kans op matige vorst.

Dit klonk dan weer heeeeeeel anders:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Jammer dat de elfstedentocht bij voorbaat al verboden is. — MijnGezeikMijnGelijk (@MijnGezeik) January 12, 2021

Sorry voor Erben, maar geen tocht

Maar goed: er komt dus geen Elfstedentocht. Erben Wennemars moet het er mee doen. Op social media had men in elk geval weer iets te bespreken. Maar dat zal bij de eerste drie graden onder nul ook weer zo zijn. En Erben Wennemars zal hoopvol in de auto springen, snel op weg naar Eva Jinek.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Elfstedenbestuur besluit dat ijsdikte nog niet voldoende is voor de Elfstedentocht. #ijspret https://t.co/s2VFUOd1nl — Rik (@rikkeijzer) January 12, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Jinek had de Dag van de Elfstedentocht duidelijk niet begrepen. Die er is niet voor de vraag of die tocht er ooit nog komt. Dat leverde gisteren weer oeverloos gelul op. Die dag is om te laten zien welke rol musea en archieven spelen in het vastleggen van deze geschiedenis. — Jurryt van de Vooren (@jRRT) January 12, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik schakel net in… kan me vergissen maar gaat het serieus over een elfstedentocht?!?!?? Wereld staat in brand.. en ze hebben het over een 11stedentocht?? ##jinek — Aniet💋 (@AnitavAntwerpen) January 12, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Geweldig toch Je maakt een hele uitzending over iets wat nooit meer gaat gebeuren en zelfs de burgemeester van Leeuwarden doet mee #elfstedentocht #jinek — Jan Schaap (@janschaap1111) January 12, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De kans dat ik de loterij win is groter dan dat er ooit nog een Elfstedentocht komt. En ik doe niet eens mee aan de loterij. https://t.co/MsrRTvrlrd — Piet Jan Nauta (@PietJanNauta) January 11, 2021

Lees ook: Elfstedentocht nu 24 jaar geleden (en de toekomst ziet er niet hoopvol uit…)