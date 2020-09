Niet samen spelen: KNVB verbiedt sponsordeal FC Emmen met seksshop EasyToys

Of de spelers zelf ook iets hadden mogen uitzoeken in de online catalogus is niet bekend, maar dat is nu toch niet meer im Frage. Want de sponsordeal tussen FC Emmen en EasyToys is van de baan, of eigenlijk van het voetbalveld. En daar balen beide partijen stevig van.



❌ KNVB geeft geen toestemming voor hoofdsponsorschap @EasytoysNL. Wij zijn verbaasd en zullen ons beraden. #HIERKOMIKWEG https://t.co/7FrB7sWDU0 — FC Emmen (@FC_Emmen) September 16, 2020

De online sekswinkel had zich er zo op verheugd. Hun naam achterop de shirts van de voetbalspelers, maar de sponsordeal tussen EasyToys en FC Emmen gaat niet door. De KNVB heeft er een stokje voor gestoken. Het nieuwtje gaat intussen alweer de wereld rond, aangekondigd met „drama-alert.”



Drama alert in the Netherlands; FC Emmen had lined up a sponsor for these fine hummel shirts to the tune of 500K Euro per year, but the deal won't be permitted by the FA. Why? The sponsor deals in sex toys and 'is not in good taste'. Fair point or is the FA being anal? pic.twitter.com/mMKdIa4AKJ — Club 25 Football (@Club25Football) September 16, 2020

Goede zeden

De KNVB heeft aan FC Emmen laten weten dat hun besluit is genomen omdat de samenwerking met EasyToys in strijd is „met de goede zeden, de goede smaak of het fatsoen”. Het bestuur is van mening dat het hoofdsponsorschap van EasyToys ervoor zorgt dat de eredivisieclub in verband wordt gebracht met de seksindustrie

Anders dan de naam misschien doet denken is EasyToys uit Veendam gericht op seksspeeltjes, reden voor de voetbalbond om niet akkoord te gaan met de wens van de Drentse club. „Hierbij houdt het bestuur betaald voetbal rekening met het feit dat het voetbal voor jong tot oud toegankelijk is en moet zijn.”

Hoog niveau

Eric Idema is de CEO van EasyToys en komt zelf ook uit Emmen. Hij is teleurgesteld in het besluit van de KNVB. „We beraden ons, in nauw overleg met FC Emmen, op vervolgstappen. Voor ons was de samenwerking een logische keuze.” Volgens Idema zijn het twee succesvolle bedrijven uit dezelfde regio. „We voelen ons sterk verbonden met deze club die net als wij op het hoogste niveau spelen. We zien dan ook het probleem niet.”

Ook de voetbalclub zelf baalt. „We zijn verbaasd en ontdaan over de afwijzing”, laat de directie van FC Emmen weten. „We zullen de argumentatie van de KNVB bestuderen en ons beraden over het vervolg. Wij zijn in elk geval niet voornemens om een partij die hoofdsponsor wil worden te laten vallen.”

FC Emmen FC Groningen



Afgelopen zondag speelde FC Emmen het openingsduel van de eredivisie (3-5 verlies tegen VVV) in een blanco shirt. De club aan De Oude Meerdijk is namelijk nog op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor, en dacht die gevonden te hebben in EasyToys. Vorige week maandag diende de Drentse club het eerste verzoek bij de KNVB in.

Eredivisie-buurman FC Groningen heeft al een tijdje een sponsordeal met het moederbedrijf van de Veendamse sekswinkel EDC lopen. Op de reclameborden langs het veld in het Groningse stadion prijkt de naam EasyToys. Volgens de KNVB is er voor reclame op de boarding geen toestemming nodig, maar op shirts wel.