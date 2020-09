Regionale coronamaatregelen op komst: ‘Problemen vooral bij jongeren en studenten’

Vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen worden naar verwachting deze week nog regionale maatregelen getroffen.

Vrijdag wordt bekendgemaakt welke gerichte maatregelen „het meest passend zijn” in een regio waar veel besmettingen zijn. Dat heeft De Jonge gezegd voor de camera van RTL Nieuws.

Studenten

Met de regio’s waar de meeste besmettingen plaatsvinden, wordt al dagenlang intensief overlegd. Over het soort maatregelen waarmee de besmettingen moeten worden tegengegaan, wordt nog gesproken. Het gaat onder meer om de vier grote steden.

„Problemen zijn er vooral bij jongeren en studenten”, zegt De Jonge. Ook zegt hij dat de besmettingen zich vooral verspreiden onder studenten en in de horeca. Hij noemt specifiek studentenhuizen als bron van besmettingen.

Utrecht

De regio’s Rotterdam, Amsterdam en Gelderland-Zuid willen niet inhoudelijk reageren. Utrecht geeft aan de situatie nauwlettend in de gaten te houden. „Bekeken wordt of en welke maatregelen kunnen helpen”, aldus een woordvoerster van de gemeente. Utrecht heeft alle (160) studenten-, studie- en sportverenigingen aangeschreven om het belang van de maatregelen en het bron- en contactonderzoek nogmaals onder de aandacht te brengen.



Hugo de Jonge, “het gaat niet goed en dus gaan we regionale maatregelen nemen. Problemen zijn er vooral bij jongeren en studenten. Vrijdag worden die maatregelen bekend” pic.twitter.com/XnRsDhFldW — Arjan Noorlander (@noorlanderarjan) September 16, 2020

Persconferentie maatregelen

Gedacht wordt aan het eerder sluiten van horeca-gelegenheden of een andere maatregel rond openingstijden. Iets waarvan de logica bij sommige Twitteraars totaal ontgaat.



Premier Rutte en minister De Jonge geven vrijdag om 19.00 uur een extra persconferentie.

Vandaag hebben de meest betrokken ministers overleg gehad over het coronavirus. In de regel is dat overleg op dinsdag maar door Prinsjesdag is dat een dag later. Donderdag zit de premier de hele dag in de Tweede Kamer voor de algemene politieke beschouwingen over de kabinetsplannen voor 2021.

Escalatieladder

Het kabinet heeft al aangegeven dat regionale stappen worden gezet als het coronavirus weer te veel oplaait. Dat moet voorkomen dat het hele land opnieuw in lockdown moet gaan. Daarvoor is een zogeheten escalatieladder in het leven geroepen die per regio aangeeft hoe het daar staat met de verspreiding van het coronavirus. Dit beoordelingssysteem kent drie stappen: waakzaam, zorgelijk en ernstig. Het zou volgende week dinsdag ingaan, maar dat is vervroegd naar vrijdag, zeggen ingewijden.

Teveel

Op het zogenoemde coronadashboard staat een aantal criteria. Als de cijfers in een regio bepaalde waardes overstijgen, is er reden tot zorg. Voor het aantal besmettingen is die signaalwaarde 7 besmettingen per 100.000 inwoners. In onder meer Amsterdam-Amstelland (24,3), Rotterdam-Rijnmond (20,3) Haaglanden (15,3), Kennemerland (11,5), Hollands Midden (9,3) en Utrecht (8,6) zijn er teveel besmettingen.

Andere indicatoren, zoals bijvoorbeeld het aantal ziekenhuisopnames per dag, zitten nog wel onder de signaalwaarde.

Brief voor Asscher

PvdA-voorman Lodewijk Asscher drong vandaag tijdens de algemene beschouwingen aan op een brief over de op handen zijnde maatregelen. Die wil hij hebben voordat het kabinet donderdagochtend begint de vragen van de Kamer te beantwoorden.