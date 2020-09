Celstraf PSV-fans die in Madrid vrouwelijke bedelaars ‘kunstjes’ lieten doen

Een Spaanse rechtbank heeft vier PSV-fans veroordeeld voor het vernederen van Roma-vrouwen op het Plaza Mayor in Madrid, in maart 2016. Ze kregen drie maanden celstraf opgelegd en moeten ook een boete betalen.

Het nieuws ging ruim vier jaar geleden de wereld rond, met de bijbehorende beelden die niet heel fraai waren. Fans van PSV gooiden muntjes naar Roma-vrouwen in ruil voor ‘kunstjes’. Dat de fans nu veroordeeld zijn, gaat ook weer als een lopend vuurtje.

Roma’s

„Ze verdienen tien jaar cel”, reageert iemand op Twitter. Een ander vindt dat ze in de cel het eten van de grond moeten eten, waarop iemand reageert met „ze gaan toch niet echt de cel in”. Er klinken ook wat andere geluiden. „Ik hoop dat er, wanneer deze zelfde Roma’s jouw zakken leegroven, ook gerechtigheid zal zijn.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

💥 ÚLTIMA HORA | La Audiencia Provincial de Madrid condena a cuatro hinchas del PSV ❌ Acusados de un comportamiento humillante hacia un grupo de mujeres en 2016 👩‍⚖️ Tres meses de prisión, tres meses de multa y 1.500 euros de indemnización para cada víctima pic.twitter.com/F8EXlL9FtL — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 16, 2020

Bedelaars

Vergüenza en Madrid, oftewel: ‘Schaamte in Madrid’ stond het in kapitalen te lezen op verschillende nieuwsmedia. Op de beelden van toen is onder meer te zien hoe PSV-fans vanaf een terrasje munten gooien naar Roma-vrouwen die er meteen op afvliegen en zo, al bukkend, alle kanten opgaan. Ook moest een oude vrouw zich opdrukken en een van de supporters besloot daarna om een 5 euro-biljet te verbranden voor de ogen van een van de bedelaars.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Social media

PSV nam de zaak in 2016 hoog op en riep betrokkenen via sociale media op om zich te melden. De kwestie heeft nu dus geleid tot een veroordeling van vier mensen. Zij hoeven normaal gesproken – als ze tenminste geen strafblad hebben – met deze straf de cel niet in, schrijft het Eindhovens Dagblad. In Spanje zijn er regels waardoor veroordeelden niet onder alle omstandigheden een eerste celstraf hoeven uit te zitten. Dat geldt bijvoorbeeld voor een aantal veroordelingen tot twee jaar cel.

Achtergrond Madrid

PSV speelde op 15 maart 2016 in de achtste finales van het toernooi om de Champions League tegen Atlético Madrid. Voor die wedstrijd waren liefst drieduizend supporters van de club naar Spanje afgereisd. Op de dag van het duel ontstond op het Plaza Mayor een baldadige sfeer, met als apotheose het vernederen van de bedelende vrouwen, zo is bij de rechtbank bepaald. De verdachten werden via een video-conferentie gehoord. Ze hebben hun excuses aangeboden aan de vrouwen en aangegeven dat het nooit hun bedoeling is geweest hen te vernederen.

Lees ook: Vissen verslaat op deze plek voetbal als populairste sport Porque? Vier jaar geleden reageerden Roma-groepen verbijsterd. „Jullie hebben niet ons leven geleid, dus waarom zou je ons willen proberen te vernederen?”

Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen. ‘You have not lived the lives of the Roma, so why try to humiliate us?’ say Roma groups to PSV fans https://t.co/pYvys2tMAr — Fare (@farenet) March 16, 2016

‘Veel stof’