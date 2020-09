Weer zo’n bizarre actie van Kanye West: plassen op z’n gouden Grammy

Wie denkt dat het niet gekker kan in de wereld van Kanye West, heeft het fout. De rapper plaatste vandaag een video op Twitter waarin hij op zijn eigen Grammy Award plast. Een van de vele.

Het filmpje van zo’n acht seconden laat een van zijn tientallen Grammy Awards in de wc-pot zien. Daaropvolgend laat Kanye zijn plas op de befaamde muziekprijs kletteren. Aan de zijkant van het beeld zijn de befaamde Yeezy-schoenen van de rapper te zien. „Geloof me… IK STOP NIET”, schrijft hij bij de video.



Trust me … I WONT STOP pic.twitter.com/RmVkqrSa4F — ye (@kanyewest) September 16, 2020

Twitterfratsen Grammy

Het is een van de vele opmerkelijke acties van de rapper op Twitter. Eerder deed hij al expliciete uitspraken over zijn huwelijk en eventuele abortussen. Ook plaatste hij het telefoonnummer van een Forbes-redacteur op Twitter, omdat hij diegene een „blanke supremacist” vindt. Never a dull Twitter-moment, met de rapper die tegenwoordig meer twittert dan rapt.



Kanye West has tweeted his confidential contract PAGE BY PAGE, attempted to leak music, asked Drake & Taylor Swift to retweet him, recorded himself pissing on a Grammy, and leaked a Forbes’ editor’s number… all in under an hour lol. — King Wow (@wowthatshiphop) September 16, 2020

Reacties

De video, waarin te zien is dat de rapper prima kan richten, is al bijna elf miljoen keer bekeken en honderdduizenden keren geretweet. Reacties zijn er in alle soorten en maten. Zo vinden zelfs zijn grootste fans dit toch wel ver gaan, iets wat ze hem in caps lock laten weten.



LMFAOOOOOOOOOO BROOOO THIS ALITTLE TOO MUCH NOW MAN — 🍒💣🏴‍☠️🦋🇩🇴 シ (@smuckersbytyler) September 16, 2020

„Nu jij”, schrijft iemand bij een foto van iemand die ‘de winnaarsdrank’ uit zijn Grammy drinkt (maar dan dus geen champagne). En de grote vraag is toch wel: wie haalt het ding er weer uit?



here's the thing. the grammy won't flush, so someone is still going to have to pick it up out of the toilet — Trav (@travdonjon) September 16, 2020



