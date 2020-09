Dit viel er op bij PSV: weer een hevige keepersstrijd?

Meestal wordt er bij teams niet vaak gewisseld van keeper, maar bij PSV is de positie onder de lat al geruime tijd onderwerp van gesprek.

Vorig jaar werd Jeroen Zoet gepasseerd en kreeg Lars Unnerstall de kans. De nieuwe trainer Roger Schmidt heeft echter weer hele andere plannen en breidt een nieuw hoofdstuk aan de toch al hevige keepersstrijd.

PSV begint vandaag aan Eredivisieseizoen 2020/2021 (uit tegen het FC Groningen van Arjen Robben, 16.45 uur). Zonder de genoemde doelman Zoet, die vertrok deze week naar het naar de Italiaanse Serie A gepromoveerde Spezia.

Yvon Mvogo, nieuw bij PSV

Echter, Yvon Mvogo wordt door de club uit Eindhoven voor twee seizoenen gehuurd van RedBull Leipzig. En die is naar eigen zeggen niet gekomen om de bank warm te houden, iets dat hij in Duitsland de voorbije jaren veel deed. „Ik hoop hier weer speelminuten te krijgen”, zei de Zwitser. Kans lijkt hij daarop zeker te maken, want Schmidt maakt eerder al duidelijk dat een keeper meer moet kunnen dan alleen ballen tegenhouden. „Als er achter de verdediging veel ruimte ligt, moet de doelman mee kunnen en onder de druk van de tegenstander uit kunnen spelen. Hij moet het spel naar voren kunnen verplaatsen.” De statistieken Mvogo als het gaat om het meevoetballen zijn in ieder geval indrukwekkend.



83% – Of all keepers with more than one appearance over the last three Bundesliga seasons, only Manuel Neuer has a higher passing accuracy (85%) than Yvon Mvogo (83%, 5 games played). Build-up. pic.twitter.com/jYgODxKzeX — OptaJohan (@OptaJohan) August 24, 2020

Net zoals bij Ajax en Feyenoord lijkt er voorin niets om over te klagen. Donyell Malen is weer fit en verder bulkt het daar nog altijd van het talent met Mohammed Ihattaren voorop. Ook de Brit Noni Mandueke wordt volop bewierookt. Er loopt zelfs zoveel talent dat de vorig jaar voor 7,5 miljoen euro aangetrokken Ritsu Doan alweer verhuurd is. Tijdens de eerste oefenwedstrijden kwam de productie nog maar moeizaam op gang, maar er lijkt schot in de zaak te komen. Zo werd er vorig week met 0-4 gewonnen bij Hertha BSC.

Achterin onstabiel

Maar hoe zit het achterin? De achterhoede was vorig jaar niet de meest stabiele linie van PSV en ook op de controlerende middenvelders is er de nodige kritiek geweest. Het linksbackprobleem lijkt in ieder geval opgelost te zijn met de komst van Philipp Max, die voor 8 miljoen euro overkomt van FC Augsburg. Wel gaf de Duitser zelf aan een paar weken nodig te hebben om zich aan te passen aan de club.

Sowieso wordt het interessant om de ontwikkeling van PSV te volgen. Schmidt is deze zomer met veel bombarie binnengehaald als de trainer met een heel specifieke speelstijl. De Nederlandse voetballiefhebber zal daarbij vooral de wedstrijden van RedBull Salzburg tegen Ajax uit 2014 voor zich zien. De ploeg van Schmidt voetbalde de hoofdstedelingen helemaal onderste boven (6-1 over twee duels) door volop druk te zetten.

Krijgt Schmidt PSV naar z’n hand?

Het zal waarschijnlijk nog even duren voordat PSV dat zo beheerst. Schmidt gaf eind juni aan zo’n acht weken nodig te hebben om deze selectie naar zijn hand te zetten. Dat zou betekenen dat zo eind september de boel op volle toeren moet draaien. Maar met welke keeper doen ze dat? Dat blijft misschien wel (weer) de spannendste vraag.

