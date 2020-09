Politie treedt op tegen illegale feesten in Halfweg en Amstelveen

De politie heeft afgelopen weekend in Amstelveen en in Halfweg feesten met honderden bezoekers beëindigd. Het illegale feest in Halfweg vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag.

Daar waren zo’n vier- tot vijfhonderd bezoekers op afgekomen. In Amstelveen ging het om een feest op de grote studentencampus Uilenstede, waar meer dan tweehonderd mensen bijeen waren. Tijdens de nacht van zaterdag op zondag trok er even na middernacht volgens de politie een grote stroom mensen in de richting van het Spaarnwoudegebied.

Vlakbij de Houtrakkerweg liepen veel mensen naar de voetgangerstunnel bij de A9, ter hoogte van Vinkebrug. Daar bleek een illegaal feest te zijn georganiseerd, aldus de politie. Die beëindigde het feest met behulp van onder meer de marechaussee, rijkswaterstaat en agenten uit andere eenheden.



Optreden verboden feest | Vrijdag 11 september 21.30 uur melding van feest op campus #uilenstede. Meer dan 200 personen verzamelden zich daar. De verplicht 1.5 meter afstand werd genegeerd We hebben PV opgemaakt tegen de organisator en 2 speakers in beslag genomen. pic.twitter.com/TehPU8bIh3 — Politie Amstelveen (@Politie_Aveen) September 13, 2020

Politiehonden

Alle toegangswegen naar het feest werden afgesloten. Veel bezoekers begrepen volgens de politie al snel dat het festijn niet doorging. Onder politiebegeleiding werden zij richting het station of een taxiplaats gedirigeerd.

Een groep van zo’n vijftig feestgangers die niet wilde vertrekken, werd uiteindelijk met behulp van onder meer politiehonden verdreven. Een 24-jarige Haarlemmer die herhaaldelijk weigerde te luisteren naar agenten en ze uitschold, is aangehouden.

Over het feest in Amstelveen werd de politie vrijdag rond 21.30 uur getipt. De politie meldt op Twitter dat de verplichte 1,5 meter er werd genegeerd. Tegen de organisator is proces-verbaal opgemaakt. Ook zijn twee speakers in beslag genomen.

