Dit viel er op bij AZ: megatalenten blijven (nog) binnenboord

Dit weekend gaat de Eredivisie weer (officieel) van start. Hoe staan de clubs ervoor? Metro zet de hele week de belangrijkste ontwikkelingen op een rij. Met vandaag: AZ.

De competitiestart van de Eredivisie, FC Utrecht – AZ op zaterdag, gaat overigens niet door. AZ speelt dinsdag een Champions League-voorronde tegen Kiev in Oekraïne en vroeg bij de KNVB uitstel aan. De bond is het met de Alkmaarse club eens. Dit tot woede van FC Utrecht, dat vindt dat dit besluit ook wel drie weken eerder genomen had kunnen worden.

AZ was op 26 augustus de eerste Nederlandse ploeg die een officieel duel afwerkte in bijna een halfjaar tijd. De Alkmaarders wonnen na verlenging van Viktoria Plzen met 3-1. Dat gebeurde met in de basis Calvin Stengs, Myron Boadu, Teun Koopmeijners, Oussama Idrissi, Marco Bizot en de andere spelers die afgelopen seizoen indruk maakte. Alleen de ervaren verdediger Stijn Wuytens vertrok om terug te keren naar België, maar de grote talenten zijn er nog.

AZ wil spelers behouden

En dat zal men in het AFAS Stadion als een minstens zo belangrijke overwinning zien als de zege op de nummer twee van Tsjechië. AZ is doorgaans immers niet de club die het lukt om doorgebroken spelers lang te behouden. Spitsen Vincent Janssen, Alireza Jahanbakhsh, Jozy Altidore, Wout Weghorst. Ze vertrokken allemaal direct zodra ze de grens van 15 competitiegoals passeerden.

De door het coronavirus rare transferzomer en de kans van het spelen van Champions League zijn ongetwijfeld een belangrijke factor in het spelers behouden. Vooral dat laatste lijkt cruciaal, want die transfermarkt gaat nog wel op gang komen. Zolang AZ talenten de worst van Champions League-voetbal voor kan houden, is het voor Stengs en Boadu aantrekkelijker om te blijven. Want als de groepsfase wordt bereikt, zijn ze zeker van zes basisplaatsen. Een garantie die ze bij pakweg Olympique Marseille of Borussia Dortmund niet hebben.

De route richting het Kampioenenbal bedraagt nog twee zware wedstrijden. Toch is het zeker geen onmogelijke opdracht en is er zeker perspectief. Eerst wacht Dynamo Kiev. Bij winst volgt een op papier iets makkelijkere confrontatie met Rapid Wien of KAA Gent. Dat had een stuk zwaarder kunnen uitpakken. Zo had AZ in plaats van Kiev ook Benfica kunnen loten. Wat dat betreft ziet de toekomst er rooskleurig uit voor de Alkmaarders.

Internationale sporttribunaal

Dat na een roerige coronabreak, waarin de club meende recht te hebben op de eerste positie in de competitie. AZ maakte zich niet heel geliefd door achter de rug van de KNVB en Ajax om het internationale sporttribunaal CAS te stappen. Maar de onrust van de bestuurskamer en de rechtszaal lijkt de spelersgroep niet te deren. Net zoals dat de jonge selectie vorig jaar de punten aaneenreeg, terwijl het dak van het eigen stadion in puin lag. Als trainer Arné Slot zijn mannen dat de komende weken ook laat presteren, wacht de Champions League. Met dan waarschijnlijk alle talenten op het veld. Zes wedstrijden lang op het hoogste niveau om te leren en te genieten.

