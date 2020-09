Dit viel er op bij Ajax: razendsnelle goals en veel speculatie

Dit weekend gaat de Eredivisie weer (officieel) van start. Hoe staan de clubs ervoor? Metro zet de belangrijkste ontwikkelingen op een rij. Met vandaag: Ajax.

Pats! Boem! Goal! Je kan er maar beter snel bij zijn als Ajax dit seizoen speelt. Want de ploeg lijkt bijzonder scherp te zijn en dan vooral aan het begin van de wedstrijden. In alle negen de oefenduels maakten de Amsterdammers de openingstreffer en dat gebeurde altijd binnen het half uur. In maar liefst vijf duels was het binnen vijf minuten raak.



Volgens trainer Erik ten Hag is dat allerminst toeval. „Het is eerder een teken van onze onvoorspelbaarheid. En ik denk dat het ook te maken heeft met onze mentale voorbereiding,” zegt hij tegen Ajax Life. „Het team is ready op het moment dat de fluit gaat. De spelers staan er gelijk goed op, gaan direct naar voren en we staan organisatorisch ook vanaf de eerste minuut gelijk goed.”

Voorin concurrentie

Het heeft er mogelijk ook mee te maken dat er voorin volop concurrentie is. Voor de voorste vier posities heeft Ten Hag negen realistische opties. Dat maakt dat iedereen het beste van zichzelf wil en moet laten zien. Iets dat waarschijnlijk nog extra gevoed werd de voorbije weken door de geruchten over de komst van Luis Suárez. Al lijkt de kans dat hij komt miniem. Ten Hag heeft voorin hoe dan ook weinig te klagen. Op basis van de voorbereiding lijkt wonder boven wonder het vertrek van Hakim Ziyech naar Chelsea al aardig opgevangen te zijn.

Daarentegen is het de vraag hoe goed het achterin zal staan. Joël Veltman vertrok al en over de toekomst van Nicolás Tagliafico, Sergino Dest en André Onana is er nog steeds geen duidelijkheid. Ondertussen zal Ajax uiterst voorzichtig omgaan met laatst overgebleven basisverdediger van afgelopen seizoen. Daley Blind viel onlangs tijdens het oefenduel met Hertha BSC uit, nadat zijn ICD-kastje afging. Dat apparaatje draagt Blind met zich mee sinds hij vorig jaar al ineenzakte in een Champions League-wedstrijd. Alleen Veltman’s vervanger Perr Schuurs is een zekerheid, maar over de rest is er nog geen honderd procent duidelijkheid is met het oog op de seizoenstart op 13 september tegen Sparta.

Ryan Gravenberch

Ook controlerend op het middenveld liggen er een paar vragen. Razvan Marin en Donny van de Beek werden verkocht, terwijl Lisandro Martínez voor Ten Hag geen optie meer lijkt op die posities. De Mexicaan Edson Álvarez weet daar niet te overtuigen, dus komt de druk vooral op de schouders van eigen jeugdproducten terecht. Daar ligt dus een behoorlijk zware opdracht te wachten op de nog altijd pas 18-jarige Ryan Gravenberch. Tijdens de voorbereiding pakte hij in ieder geval al een paar keer zijn verantwoordelijkheid. Pats! Boem! Snelle goal!



