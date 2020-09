Vandaag officieel honderdste warme dag van 2020

Wie dacht dat de hitte van de zomer voorbij was, heeft het goed mis. De meteorologische herfst mag dan wel begonnen zijn, maar we krijgen deze week een mooie nazomer. Vandaag is zelfs de 100ste warme dag van het jaar. Sinds 1901 is dat pas elf keer voorgekomen, schrijft Weeronline.

Een dag gaat de boeken in als ‘warm’ als het ten minste 20 graden wordt. Vandaag was het in De Bilt om 12.50 uur 20,5 graden. Van de elf keer dat een jaar minstens honderd warme dagen bevatte, was zeven keer in deze eeuw. 2016, 2017 en 2018 gingen alledrie over de 100 dagen-grens, 2019 haalde het op het nippertje niet: de teller bleef staan op 99 warme dagen. Normaal (als we kijken naar de periode 1981-2010) wordt per jaar zo’n 85 keer een warme dag genoteerd.

Eerste warme dag in april

Dit jaar begon de hitte vroeg, al op 6 april werd de eerste warme dag genoteerd. Toen steeg de temperatuur aan het einde van de middag tot boven de 20 graden. Uiteindelijk werd het 23 graden. Ook in 2019 en 2018 konden we in april al op hitte rekenen, toen viel de eerste warme dag op 7 april.

Bijna de helft van mei was warm. Op 15 dagen steeg de temperatuur boven de 20 graden, in juni was dat op 21 dagen het geval. Ook juli was grotendeels warm: 22 dagen konden we genieten van de zon. Augustus is echter de ultieme winnaar, in die maand was het 26 dagen minimaal 20 graden.



De vraag is niet meer “wordt het warm?” maar “hoe warm wordt het?”. Er is zelfs kans op een september #hittegolf vanaf zondag … pic.twitter.com/udF2sTh1Vv — Lander Van Tricht (@LanderVanTricht) September 8, 2020

Spectaculaire stijging

Sinds 2000 stijgt het aantal dagen waarop de temperatuur boven de 20 graden komt spectaculair. In de vorige eeuw kwam het eens in de 25 jaar in De Bilt tot tenminste 100 warme dagen in een jaar. Nu gebeurt dat eens per drie jaar.

Het jaar met tot nu toe de warmste dagen is 2018. Toen was er sprake van maar liefst 132 dagen waarop de temperatuur boven de 20 graden uitkwam. De vorige recordhouder, 2003, had 116 warme dagen. Op de derde plaats staat 1959 met 112 dagen.

Warme nazomer

Het wordt de aankomende week, vooral de eerste drie dagen, nog lekker weer. We kunnen dus zeker spreken van een (kleine) nazomer. Op Prinsjesdag, dinsdag, kan het op veel plekken 30 graden worden, bijna tropische taferelen. Maandag kan het hele land rekenen op zomerse warmte, zo rond de 25 tot 28 graden.

De kans op een nieuwe hittegolf is echter laag: 20 procent. Om een (record late) hittegolf te bereiken moet het woensdag 30 en donderdag ten minste 25 graden worden.

