Honderden unieke voetbalitems geveild zoals het nieuwe shirt van Robben

Bieden maar! Vanaf vandaag gaan er honderden speciale, unieke, onverwachte en schitterende voetbalitems onder de digitale veilinghamer.

Of het nou het nieuwste FC Groningen-shirt van Arjen Robben is, een paar hopelijk niet meer sterk geurende voetbalschoenen van bekende spelers of – je wilde dit al heel lang natuurlijk – een kopje koffie drinken met Willem II-trainer Adrie Koster, het kan deze week allemaal binnen gesleept worden.

Voetbalitems niet voor de clubkas

Maar zonder gekheid: het Nederlands betaald voetbal organiseert tot en met zondag een bijzondere online veiling tijdens de Meer dan Voetbal-week. Alle 34 profclubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie stellen unieke items en arrangementen beschikbaar. De opbrengst van de voetbalveiling is niet om de alsmaar leger geraakte kassalades van de voetbalclubs zelfs te spekken. Nee, die gaat naar de maatschappelijke projecten van diezelfde clubs, zodat ook zij hun goede werk in de maatschappij kunnen voortzetten na de coronacrisis.

Honderden ‘stukken’ van alle profclubs

In totaal worden er honderden items geveild ten behoeve van de clubfoundations. De 34 profclubs en de (oud-)spelers stellen hiervoor verschillende attributen beschikbaar. Van gesigneerde voetbalshirts, keepershandschoenen, voetbalschoenen, wedstrijdballen en aanvoerdersbanden tot unieke ervaringen.

Oud Oranjeshirt Matthijs de Ligt

Zo kan men bieden op de gesigneerde voetbalschoenen van spelers als Cyriel Dessers (maakt deze zomer de overgang van Heracles naar Racing Genk in België), de handige aanvaller Oussama Idrissi (AZ) en Oranje-international Donyell Malen van PSV. Daarnaast zijn shirts met handtekeningen van hele selecties beschikbaar en ongetwijfeld gewilde exemplaren zoals het shirt van Ruud van Nistelrooij (50 jaar FC Den Bosch), Matthijs de Ligt (EK onder 17) en Marten de Roon (laatste seizoen bij sc Heerenveen). En, zoals gezegd, het nieuwste thuisshirt van wereldster Arjen Robben bij FC Groningen. Die hangen er in de fanshop van de club natuurlijk ook volop, maar op dit shirt heeft Robben zelf zijn handtekening gekrabbeld.

Ook fans van keepers kunnen bieden op de handschoenen van onder andere Timon Wellenreuther (net verkast van Willem II naar Anderlecht), Etienne Vaessen (RKC Waalwijk), éénmalig Oranjedoelman Piet Velthuizen (Telstar) en Ronald Koeman (TOP Oss, zoon van).

Opvallende veilingitems

Opmerkelijke veilingitems zijn er ook. Zo is er een stukje – volgens de veilinglijst – ‘heilig kunstgras’ uit het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag te koop. Je kunt ook bieden om tijdens een wedstrijd in een mascottepak van Ajax te lopen. En wat dacht je van een plekje krijgen op de officiële teamfoto bij PSV? Een weekendje doorbrengen in het Feyenoord-vakantiehuis? Een uur golfen met FC Emmenspeler Glenn Bijl? Een kopje koffie drinken met Willem II-coach Adrie Koster? Of een bezoek van Almere City FC-mascotte Ally de Aap op je verjaardagsfeestje? Bieden maar, wat dat kan allemaal worden geregeld.

Honderden maatschappelijke projecten

Alle opbrengsten van de voetbalveiling gaan naar de clubfoundations. Met de campagne laat het betaald voetbal zien dat de profclubs meer zijn dan voetbal. De 34 clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie voeren jaarlijks tussen de vijfhonderd en duizend maatschappelijk projecten en activiteiten uit, gericht op onder andere het tegengaan van eenzaamheid, versterken van het zelfvertrouwen, bevorderen van een gezondere levensstijl en begeleiding van mensen naar werk. Met het opgehaalde geld kunnen de clubs hun goede werk in de maatschappij voortzetten én uitbreiden, ook na de huidige coronacrisis.

De Meer dan Voetbal-week is een nieuw initiatief van de Eredivisie CV, Coöperatie Eerste Divisie en de 34 betaald voetbalclubs. Een overzicht van alle veilingitems, arrangementen én maatschappelijke projecten van de Eredivisie- en Keuken Kampioen Divisieclubs is te bekijken op Meerdanvoetbal.nl.

