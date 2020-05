G-voetballer Sven (16) speelt na wéken crisis weer lachend bij Emmen

Sinds augustus 2019 speelt de 16-jarige G-voetballer Sven, die slechts één levende hersenhelft heeft, bij FC Emmen. Na vele weken van wachten, staat hij eindelijk weer met een grote grijns op het kunstgras.

Als groot voetbalfan kwam voor Sven de vorige zomer een droom uit. Door de coronacrisis kon hij afgelopen tijd de deur niet uit en miste hij zijn trainingen meer en meer. Na tien weken maakte hij zijn rentree op De Oude Meerdijk, samen met selectiespelers Chacón, Araujo en Peña.

Herseninfarct voor de geboorte

Vlak na de geboorte werd duidelijk dat er iets niet in orde was met Sven. Veel onderzoeken later kwam naar voren dat hij in de buik van zijn moeder een herseninfarct had gehad, waardoor zijn rechter hersenhelft was aangetast. Daardoor gebruikt Sven zijn linkerkant nauwelijks. In 2014 volgde een hersenoperatie, waarbij zijn rechter hersenhelft ontbonden is van de linker hersenhelft en hij slechts één werkende hersenhelft heeft. Niets belet hem echter om zijn favoriete sport uit te oefenen.

Moeder kreeg corona

Toen begin maart de coronacrisis uitbrak, kwamen alle sporttrainingen te vervallen, zo ook van het G-voetbalteam van FC Emmen. Door het onzichtbare virus bracht Sven veel weken thuis door en werd zijn wereld erg klein. Voor hem was het lastig te bevatten wat er gebeurde en waarom hij niet mocht voetballen. Gepassioneerd voerde hij in huis oefeningen uit die door de trainer werden toegestuurd. Zijn moeder hielp hem hierbij, tot zij zelf het coronavirus kreeg. FC Emmen bleef gedurende de quarantaineperiode contact houden met Sven en de club speelde hierdoor ook buiten de lijnen een belangrijke rol. Toch was het gemis aan sociaal contact erg groot, geeft Sven aan. „Ik heb mijn teamgenoten heel erg gemist.”

Stralen van oor tot oor

Nadat de overheid besloot de maatregelen te versoepelen, pakte FC Emmen direct door met speciale trainingen voor het voetbalteam waarbij de anderhalvemeterregel werd toegepast. Sven straalt tijdens de eerste training van oor tot oor: „Toen ik van mijn moeder hoorde dat de trainingen weer begonnen, was ik echt heel erg blij. Ik ben zo trots dat ik bij FC Emmen voetbal.”

Zijn rentree werd extra speciaal doordat hij werd ontvangen door drie profvoetballers van FC Emmen. Selectiespeler Michael Chacón is zeer te spreken over het initiatief van de club: „Het is voor kinderen met een beperking belangrijk dat ze bepaalde sturing krijgen en hun vriendjes weer kunnen zien, net als alle andere kinderen. Ik heb zelf net met Sven gevoetbald, hij lacht de hele training en is erg fanatiek. Ik vind het te gek dat FC Emmen de trainingen op deze manier organiseert en ervoor zorgt dat de kinderen weer kunnen voetballen”.

De kracht van Ons Voetbal

Bovenstaande video maakt onderdeel uit van een 25-delige videoreeks waarin wekelijks wordt stilgestaan bij de impact die eredivisieclubs hebben in de maatschappij en wat dit voor een individu en zijn of haar omgeving kan betekenen. FC Emmen is de veertiende club die wordt uitgelicht.

De videoserie is een initiatief van de Eredivisie CV, FOX Sports en VriendenLoterij, maatschappelijk partner Eredivisie.

