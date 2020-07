Legobeeld André Hazes onthoofd, dader(s) onbekend

Het Legobeeld van André Hazes op de Dam in Amsterdam is vernield. Het hoofd en zijn hoed lagen in stukken naast het beeld.

Je zou maar niets te doen hebben in de nacht van zondag op maandag. Tja, je moet toch wat. Dus ga je een legobeeld onthoofden… Voor één persoon of een groepje mensen was dat werkelijkheid, want het legobeeld van André Hazes dat nog maar zes dagen een prominent plekje in de hoofdstad had, lag vanmorgen aan de spreekwoordelijke diggelen.

Plaatsing op verjaardag André Hazes

De vernielingen werden gemeld door de Amsterdamse nieuwszender AT5. Het geel-zwarte beeld met het kenmerkende zwarte pak, zonnebril, hoed en microfoon van de Amsterdamse volkszanger stond er amper een week.

De Legoversie van de zanger zit op een van de betonblokken die aanslagen met voertuigen op het plein moeten voorkomen. Kunstenaar Frankey had het beeld daar neergezet op de dag dat de zanger 69 jaar zou zijn geworden.

Betonblokken opvrolijken

Frankey was door de ondernemersvereniging op de Dam gevraagd om de betonblokken ‘wat op te vrolijken’. „Omdat het eigenlijk net Legoblokken zijn, leek het me mooi iets met Lego te doen”, zei hij tegen AT5. „Het leek me mooi om naast al het negatieve nieuws over standbeelden, iets positiefs te doen met een standbeeld. En dit moest natuurlijk iets echt Amsterdams worden waar iedereen zich in kan vinden.”

Nou, dat ‘er zich in kunnen vinden’ gold dus niet voor iedereen. „Wat een slecht nieuws om de week mee te beginnen”, is de reactie van de kunstenaar tegen het AD. „Ik kan me haast niet voorstellen die iemand hem echt kapot wilde maken. Waarom zou je Hazes niet op de Dam willen hebben? Ik ga ervan uit dat iemand het beeld mee naar huis wilde nemen en met veel kracht aan het hoofd heeft getrokken. Dan is de nek het zwakste punt.”

Legohoofd André Hazes teruggezet

Passanten hebben vanmorgen nog geprobeerd om het beeld te herstellen, maar is dat niet gelukt. Het hoofd van André Hazes is wel teruggeplaatst, maar – zie het videofilmpje hieronder – het ziet er vooral treurig uit.

Legobeeld van André Hazes op de #Dam in Amsterdam al na 6 dagen gesloopt.! pic.twitter.com/MWQpy4cYjq — Robby Hiel (@PersburoUNN) July 6, 2020

Het is niet duidelijk of de schade gerepareerd kan worden. De dader of daders van de vernieling is / zijn nog niet gevonden.

Ze kunnen op camera's zien welke jongeren het waren en hoogst waarschijnlijk weten ze ook al wie ! : Legobeeld André Hazes op de Dam al na zes dagen onthoofd.https://t.co/vdjFPLOzKC via @GoogleNews — frans van Heel (@FransHeel) July 6, 2020

Legobeeld André Hazes in Amsterdam onthoofd https://t.co/zp5i10To3Y Even overlaten aan de harde kern van Ajax…….is het zó opgelost. — Frans van den Mosselaar (@FvdMosselaar) July 6, 2020

