Humberto Tan en Ruud Gullit in KNVB-commissie tegen racisme

Humberto Tan en Ruud Gullit maken deel uit van een nieuwe commissie die de KNVB in het leven heeft geroepen om racisme in de voetbalwereld tegen te gaan.

In de zogenoemde commissie Mijnals, genoemd naar de eerste voetballer van Surinaamse afkomst die het Nederlands elftal haalde, nemen onder meer ook burgemeester Ahmed Marcouch en voormalig Oranje-international Daphne Koster deel.

Diversiteit op het veld is een feit, inclusiviteit buiten het veld is een keuze en dat begint met leiderschap. De commissie Mijnals wil, samen met de KNVB, deze ambitie bij de voetbalbond realiseren. pic.twitter.com/B6axRGnuAo — Humberto Tan (@HumbertoTan) July 3, 2020

Aanvalsplan tegen racisme en discriminatie

De commissie is een voortvloeisel uit het in februari door de KNVB en Rijksoverheid gepresenteerde aanvalsplan tegen racisme en discriminatie in het voetbal.

De commissie Mijnals komt ten minste vier keer per jaar samen en heeft regelmatig overleg met de programmamanager van Ons voetbal is van iedereen, Houssin Bezzai, en met de directie van de KNVB. Ook zal de commissie in contact staan met het ‘Voetbal Voor Iedereen’-netwerk van de KNVB, dat vorig jaar van start ging en bestaat uit uiteenlopende maatschappelijke organisaties.

‘Niet langs de lijn blijven staan’

„En voor de zekerheid”, schrijft Tan op Twitter, „niemand in de commissie Mijnals wordt betaald”. Het gaat om ene „onbezoldigde functie, omdat we na Den Bosch-Excelsior niet langs de lijn willen blijven staan”.

Ooh..en voor de zekerheid: niemand in de commissie Mijnals wordt betaald. Het is een onbezoldigde functie, omdat we na Den Bosch-Excelsior niet langs de lijn willen blijven staan. — Humberto Tan (@HumbertoTan) July 3, 2020

Kennis en inzet bundelen

Het is bij de KNVB een lang gekoesterde wens, zegt Houssin Bezzai. „We zijn blij met de commissie Mijnals als waardevolle toevoeging aan de reeds lopende initiatieven. Want gezamenlijk, als we alle kennis en inzet bundelen, komen we verder met de bestrijding van racisme en discriminatie.”

Humphrey Mijnals

De commissie is genoemd naar Humphrey Mijnals (1930 – 2019), de eerste voetballer van Surinaamse afkomst die in het Nederlands elftal speelde. Hij kwam driemaal uit voor Oranje. Na zijn loopbaan als speler, werd hij trainer van de Utrechtse club Faja Lobi. Mijnals kreeg in 2000 de eretitel Surinaams voetballer van de eeuw. In 2008 ontving hij de Sportpenning van de gemeente Utrecht.

