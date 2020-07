Goede doelen lopen tientallen miljoenen euro’s mis

Goede doelen krijgen minder geld binnen door toedoen van het coronavirus. In de eerste vier maanden van dit jaar liepen de organisaties 32 miljoen euro mis.

In mei, juni, juli en augustus zullen ze nog eens 38 miljoen euro niet ontvangen. Dat concluderen het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), dat toezicht houdt op erkende goede doelen en de Radboud Universiteit na een gezamenlijk onderzoek onder 401 van de 614 erkende goede doelen in ons land.

Kleinste goede doelen het hardst geraakt

Kleine goede doelen worden naar verhouding het hardst geraakt. Zij verloren in de eerste vier maanden al 15 procent van hun inkomsten en in deze maand zal daar waarschijnlijk nog eens 15 procent bijkomen. Bij grote organisaties is de klap naar verhouding veel kleiner. Zij liepen in januari, februari, maart en april 3 procent mis en verwachten dat daar nog eens 4,4 procent bijkomt.

Meer dan de helft van de onderzochte goede doelen heeft zijn dagelijkse activiteiten uitgesteld of deels gestopt. Dit geldt vooral voor grote organisaties, maar zij bleken veel activiteiten online te kunnen houden. Kleine goede doelen waren daar niet toe in staat.

Goede doelen weer langs de deuren

De 401 onderzochte goede doelen hebben een gezamenlijke begroting van 3,1 miljard euro. De organisaties hebben in totaal 19.000 werknemers.

De Maag Lever Darm Stichting (MLDS) ging in de week van 15 juni als eerste collectefonds weer langs de deuren. Verantwoord en volgens de richtlijnen. De MLDS had er, gezien de afname van beschikbare stortingsautomaten, voor gekozen om geen contante giften in te zamelen dit jaar. Aan de deur werd dus alleen gepind.

De huis-aan-huisdonateurswerving van Erkende Goede Doelen werd met inachtneming van een streng protocol weer opgestart.

Pinnen aan de deur gaat goed

Sinds september kan je in Nederland ook met je pinpas doneren bij de collectebussen en dit werkt. Tussentijdse resultaten uit een proef van de stichting Collecteplan lieten dit zien. Mensen met een pinpas zijn guller dan wanneer het om contant geld gaat.

