Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Aldi blundert met ‘pikante’ paasmarshmallows: ‘Sorry Aldi, dat is geen konijn’

Het is pas volgende maand Pasen, maar de winkels liggen nu al vol met eitjes, schuimpjes en chocoladekuikentjes en -konijntjes. Ook de Aldi in het Verenigd Koninkrijk heeft volop uitgepakt met het paasassortiment. Maar klanten schrokken zich rot toen ze marshmallows in wel heel pikante vormpjes zagen liggen in de schappen.

Het is de bedoeling dat marshmallows lijken op kuikentjes en konijntjes, voor de paasdagen. Maar de klanten vinden dat ze daar allesbehalve op lijken. „Wat leuk dat Aldi erotisch snoep verkoopt”, grapt één klant op Twitter.

Pikante marshmallows

Wie (heel) goed kijkt, kan in de marshmallows wel een kuikentje of konijntje herkennen. Maar op het eerste oog lijken de spekjes toch echt op penissen. Dat vindt ook een groot deel van de Britse winkeliers. Op Twitter delen zij massaal foto’s van de zak marshmallows. „Sorry Aldi, maar dat is geen konijn”, twittert een klant. Een andere klant besloot dat de naam ‘Bunnies and Dicks’ gepaster was dan de huidige naam ‘Bunnies and Chicks’: „Aldi zei echt Bunnies and Dicks.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Sorry Aldi, but that ain’t a Bunny 😭😭😭 pic.twitter.com/I2J9qfdQYz — MissV 🌈🖤 (@missviaborsi) March 2, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Aldi really said Bunnies and Dicks 💅🏻 https://t.co/mX4tIam4wQ — Maritz (@sthaapthat) March 7, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Sorry Aldi, but that doesn't look like any Bunny or Chicks I have seen!!!! pic.twitter.com/F9NlimBilx — 🐾🐕🐾Janet Schulte🐾🐕🐾 (@pommom5) March 9, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Aldi reageert op commotie

De commotie is de supermarktketen zelf ook niet ontgaan. „Dit kunnen we niet eens verdedigen”, schrijft Aldi op Twitter. „Jullie hebben het niet eens geprobeerd te laten lijken op een konijn”, reageert iemand onder de tweet van Aldi, waarop de supermarkt „no comment” antwoordt.

Een ander vraagt zich af of de medewerkers tijdens het maakproces van de marshmallows ook doorhadden hoe pikant de vorm eigenlijk was, maar simpelweg niets hebben gezegd.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

We can't even defend this one https://t.co/TvwZIDz3yi — Aldi Stores UK (@AldiUK) March 6, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

You didn’t even try to make it a bunny did you — K H T 💞 (@KHT19999) March 7, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

I'd love to think that everyone noticed this apart from the person in charge, and they all mutually agreed not to say anything — Liam Hayne (@LHayneTweets) March 7, 2023

Of het nu bewust of onbewust foutje was: het nieuws van de pikante marshmallows van de Aldi gaat de wereld over. Sommige mensen vragen zich zelfs af of zij buiten het Verenigd Koninkrijk ook de marshmallows kunnen krijgen. Maar helaas, voor nu zijn ze echt alleen te koop in de Britse Aldi-vestigingen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

I won't ask… 😂 – Cameron — Aldi Stores UK (@AldiUK) March 9, 2023