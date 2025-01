Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ziek zijn? Dat is ‘verboden’ in dit Italiaanse dorp

Het is er een beetje de tijd van het jaar voor: ziek zijn. Na de drukke decembermaand en het koude weer lopen veel mensen te snotteren. Maar stel je voor dat ziek zijn plots verboden is in je eigen woonplaats? In het Zuid-Italiaanse dorpje Belcastro met zo’n 1300 inwoners is dat sinds kort de realiteit.

Niet omdat de burgemeester een ‘gezondheidsdictator’ is, maar omdat er simpelweg geen artsen of medische voorzieningen meer zijn.

Situatie schrijnend

De maatregel komt niet geheel uit de lucht vallen. De situatie in Belcastro is inderdaad schrijnend. Het dorp heeft geen huisarts, geen medische post, en het dichtstbijzijnde ziekenhuis ligt op 45 kilometer afstand.

Daarnaast is meer dan de helft van de inwoners van Belcastro op leeftijd, net zoals in veel andere Italiaanse dorpen. Italië kampt al jaren met een dalend geboortecijfer. Vorig jaar werden er opnieuw minder baby’s geboren: 2 procent minder in de eerste helft van 2024 dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Ziek zijn ‘verboden’

Een grote griepgolf kan dus voor dorpen zoals Belcastro heel slecht uitpakken. Zo voorzag ook de burgemeester Belcastro, Antonio Torchia. Hij richtte zich daarom tot zijn inwoners met de oproep: vermijd ziekten die medische zorg vereisen en rust vooral veel uit.

Torchias oproep is vooral bedoeld om aandacht te vragen voor de nijpende situatie. „Het is een ironische provocatie”, geeft hij toe. „Maar dit decreet heeft meer aandacht gekregen dan de stapels brieven die ik eerder naar de overheid en de gezondheidsdienst stuurde.” Hij hoopt dat politici eindelijk in actie komen.

Hogere belasting

Torchia is overigens niet de eerste Italiaanse burgemeester die zijn inwoners ‘verbiedt’ om ziek te worden. In 2015 voerde de burgemeester van Sellia een vergelijkbare maatregel in. Daar dreigde hij zelfs met een hogere belasting als inwoners niet genoeg voor hun gezondheid zorgden.

Reacties