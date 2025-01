Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Automobilist probeert met brandende kaarsen autoruit te ontdooien

Met brandende kaarsen je bevroren autoruit van binnenuit proberen te ontdooien? Ja, een man in het Zuid-Hollandse Bergambacht deed zaterdagochtend die poging.

Voordat hij het resultaat van zijn poging kon zien, werd de man echter betrapt door de politie.

Autoruit ontdooien met brandende kaarsen

Omstanders tipten zaterdagochtend de politie over de acties van de man. Agenten kwamen ter plaatse en betrapten inderdaad een man op het proberen te ontdooien van zijn ramen met kaarsen.

„De eigenaar is verzocht met zijn experiment te stoppen en het op een andere manier te doen”, zo meldt de politie op X.



Op 11-01 om 07:10 uur een melding dat er kaarsen aan het branden waren in een auto in Bergambacht.

Hoe wel effectief een autoruit ontdooien

Maar je autoruit snel en effectief ontdooien, hoe doe je dat dan wel? Niemand wordt er per se echt blij van om in de vroege ochtend met temperaturen onder nul te moeten krabben. Maar gelukkig werkt een zakje met lauwwarm water óók. Vul het zakje met het water, wrijf over de autoruit en voilà: het ijslaagje verdwijnt als ‘sneeuw voor de zon’.

Let wel op dat je niet te warm water gebruikt, door het temperatuurverschil kunnen er anders barsten in de autoruit komen. Het rechtstreeks gieten van warm water op de autoruit wordt dan ook sterk afgeraden.

Wat ook erg snel de autoruit ontdooit, is ontdooispray. Deze spray spuit je op de voorruit en binnen no-time kun je weer wegrijden met heldere ruiten. Heb je geen ontdooispray of kun je het nergens vinden? Dan kun je het ook zelf maken. Dit doe je door ⅔ schoonmaakazijn te mengen met ⅓ water. Schenk dit mengseltje vervolgens in een plantenspuit en tada: je hebt je eigen ontdooispray gemaakt!

Koude dagen op komst

Welke hack je dan ook gebruikt: het ontdooien van je autoruit zal deze week waarschijnlijk vaak nodig zijn. Het wordt de komende dagen namelijk koud. Vooral komende nacht wordt het bibberen. In Zuid-Limburg zal het, het koudst worden door de opklaringen en heldere omstandigheden. Temperaturen kunnen dalen tot -8.

De rest van de week blijft het weer kalm en droog, perfect voor wie van winters weer houdt. Na een grotendeels bewolkte woensdag komt de zon later in de week mogelijk vaker tevoorschijn.

De wind waait uit het zuidwesten tot zuiden en is zwak tot matig. Overdag liggen de temperaturen tussen de 5 en 7 graden. Bij heldere nachten kan het echter licht vriezen, wat zorgt voor een frisse winterochtend.

