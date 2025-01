Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Slecht weer en hoge prijzen gooiden roet in het eten voor de Nederlandse horeca 

Het was een slecht jaar voor de Nederlandse horeca. Vanwege het slechte weer in het voorjaar en de alsmaar stijgende prijzen, aten Nederlands vorig jaar minder buiten de deur. Dat blijkt uit cijfers van het FoodService Instituut Nederland (FSIN). 

De omzet van de horeca steeg vorig jaar wél, naar 11,967 miljard euro (een groei van 4,3 procent ten opzichte van 2023), maar dit kwam vooral door de hogere prijzen. En niet doordat mensen daadwerkelijk meer uit eten gingen of meer uitgaven in horecazaken. 

Jongeren normaal de grootste spenders, maar niet vorig jaar  

Vooral jongeren gaven minder geld uit aan eten en drinken buiten de deur. Zowel gen z (geboren tussen 1998 en 2012) als millennials (1980-1997) besteedden minder aan horeca dan een jaar eerder. Normaal gesproken zijn zij juist de grootste spenders in de sector. Wel is dit alsnog meer dan zes jaar geleden en als de jongeren dan wel daadwerkelijk uit eten gaan, dan geven ze ook per keer meer uit.

Maar dat geld gaat niet naar fastfood en bezorgmaaltijden. Daar gaven alle Nederlanders minder geld aan uit in 2024. ‚ÄěHet prijsverschil met duurdere restaurants is kleiner geworden. Consumenten kiezen daardoor liever voor een diner dat meer waar voor hun geld lijkt te bieden‚ÄĚ, legt FSIN-directeur Inga Blokker uit aan NU.nl.¬†

Uitdagingen in de horeca blijven nog wel even 

Ondanks de uitdagende omstandigheden verwacht het FSIN wel dat de horeca ook dit jaar weer zal gaan groeien, bovenop de inflatie. Maar dit betekent geen einde aan de huidige uitdagingen in de horeca. ‚ÄěHoge kosten drukken de marges. Bijna iedereen in de horeca kampt met financi√ęle uitdagingen.‚Ä̬†

Want die uitdagingen, die blijven nog wel even. Met een inflatie van 4,1 procent in december, het hoogste percentage in anderhalf jaar, zijn de prijsstijgingen nog lang niet voorbij en blijft alles nog steeds duurder worden, zo bleek vorige week uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

