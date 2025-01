Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nog nooit zo lang ging Nederland zonder ijsdag

Het is de 756e dag op rij dat de maximumtemperatuur in De Bilt boven nul is. Dat is de langste periode ooit gemeten zonder ijsdag, meldt Weeronline. Het weerbureau spreekt van een ijsdag als het kwik de hele dag onder het vriespunt blijft.

Het vorige record was een reeks van 755 dagen zonder ijsdag, van 3 januari 1974 tot en met 27 januari 1976.

Al lang geen ijsdag

De laatste keer dat de maximumtemperatuur onder nul bleef, was 17 december 2022. In 2023 en 2024 is het gedurende het hele kalenderjaar dus geen ijsdag voorgekomen in De Bilt. Sinds het begin van de metingen in 1901 is het pas elf keer voorgekomen dat er een heel kalenderjaar geen ijsdag in De Bilt werd gemeten.

In sommige delen van Nederland wist de winter regionaal toch nog van zich te laten horen. Zo registreerden Twente en Hupsel in 2024 maar liefst vijf ijsdagen, waarbij de maximumtemperatuur de hele dag onder het vriespunt bleef. De koudste dag werd gemeten op 8 januari in Maastricht, waar het niet warmer werd dan -1,9 graden.

Ook in 2023 liet de kou zich voelen. Op 30 november was het in Eelde en Nieuw Beerta lokaal een ijsdag, met respectievelijk -0,2 en -0,4 graden. De volgende dag, 1 december, werd het nog kouder. Eelde noteerde een maximum van -1,2 graden, en ook Deelen en Leeuwarden beleefden die dag een ijsdag.

Wintersweer op komst

Maar een echte ijsdag? Nee, die zat er niet in. En de komende tijd zit dat er ook nog niet in. Het wordt de komende dagen wel koud, vooral in de nacht van maandag op dinsdag. In Zuid-Limburg zal het, het koudst worden door de opklaringen en heldere omstandigheden. Temperaturen kunnen dalen tot -8.

De rest van de week blijft het weer kalm en droog, perfect voor wie van wintersweer houdt. Na een grotendeels bewolkte woensdag komt de zon later in de week mogelijk vaker tevoorschijn.

De wind waait uit het zuidwesten tot zuiden en is zwak tot matig. Overdag liggen de temperaturen tussen de 5 en 7 graden. Bij heldere nachten kan het echter licht vriezen, wat zorgt voor een frisse winterochtend.

