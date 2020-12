Filmmaker ‘Eftelingporno’ zegt ‘sorry’ en doneert geld aan Villa Pardoes

De maker van de pornofilm die gisteren het landelijke nieuws haalde, zegt nu ‘sorry’. De 18+ film zorgde nogal voor wat opschudding, aangezien deze was opgenomen in attractiepark de Efteling.

Regisseur Ben Kruijt biedt zijn excuses aan voor de pornofilm die hij afgelopen zomer maakte in een vakantiehuisje van de Efteling. Dat zegt hij tegen Hart van Nederland. Zelf had de filmmaker niet verwacht dat de video zoveel publiciteit zou krijgen. Hij hoopt dat het park zijn excuus accepteert. Daarom doneert hij de winst die de film tot nu toe opleverde aan Villa Pardoes, het vakantieverblijf van de Efteling voor ernstig zieke kinderen.



Is best sneu als je nu een x aantal euro's hebt betaald voor een huisje in de #efteling en je constant om je heen kijkt en denkt , was het hier op de bank , of in het bed , of in de douche ? De hele dag met de Dettol rond — Monique First Lady Elect of Grun en ommeland (@moeva18) December 23, 2020

Video voor privégebruik

Onder de titel ‘Ben en Natasja Bootcamp 1’ kreeg het vakantiepark van de Efteling wel ineens een hele andere inkijk. Pretparkwebsite Looopings ontdekte de video en bracht dit naar buiten. De Efteling was niet blij met de publiciteit en overweegt juridische stappen te ondernemen.

Kruijt vertelt dat de video voor privégebruik was bedoeld. Zelf is de hij fotograaf en maakt hij al 22 jaar erotische films. Deze video in de Efteling werd afgelopen zomer gemaakt en het verbaast Kruijt dat deze nu ineens opduikt. „Het is nooit de bedoeling geweest om het in omloop te brengen. En zeker niet dat het de Efteling zou schaden, dus bij dezen al meteen de excuses”, aldus de filmmaker.



🤣🤣🤣 porno in de Efteling, mijn beeld van een Python 🐍 is voorgoed veranderd — Gerby1971 (@gerby1971) December 24, 2020

‘Een geile bui’

Ook legt hij uit waar het ‘creatieve idee’ vandaan kwam. Hij ging samen met een stel vrienden voor de lol naar het attractiepark en ze verbleven daarna in een vakantiehuisje. „Wij waren daar, door de omstandigheden raakt iedereen in een geile bui en is het gewoon gefilmd”, zegt Kruijt.

De Efteling liet woensdag aan Omroep Brabant weten dat dit soort opnames niet passen bij het imago van het park. „Zeker niet omdat er hier veel gezinnen komen”, aldus een woordvoerder. „We willen niet met deze beelden geassocieerd worden.”

De video van het tafereel in het vakantiehuisje zou inmiddels verwijderd zijn van Pornhub.

