Onderzoek wijst uit: je hond herkent je stem écht

De meeste baasjes zijn er waarschijnlijk al van overtuigd, maar nieuw onderzoek heeft het nu echt bevestigd: honden begrijpen veel meer van de menselijke stem dan we tot nu toe dachten. Ze kunnen stemmen herkennen én koppelen aan de juiste persoon.

Dat honden op verschillende stemmen reageren, wisten we al. Uit eerder onderzoek bleek namelijk dat de dieren reageren op specifieke klanken in de menselijke stem. Zo kunnen honden bijvoorbeeld het geslacht van de spreker herkennen en maken ze zonder moeite onderscheid tussen bekende en onbekende stemmen.

Honden herkennen wie tegen ze praat

Uit nieuw onderzoek blijkt echter dat het herkennen van stemmen door honden nog veel verder gaat dan we tot nu toe dachten. De dieren blijken namelijk ook in staat om de stemmen te koppelen aan de juiste persoon. Met andere woorden: ze herkennen dus wíe er tegen ze praat.

Hoewel het nuttig lijkt voor vocale diersoorten, was tot nu toe was alleen bij resusapen en paarden aangetoond dat ze stemmen van mensen konden herkennen. „Of honden dat ook kunnen was voor ons onderzoek nog niet bekend”, zegt onderzoeker Kinga Surányi.

Maar hoe bewijs je dat honden de stem aan een persoon kunnen koppelen? Daarvoor nodigden de onderzoekers verschillende honden uit, samen met drie gezinsleden. Elke huisdier kwam dus naar het lab met drie baasjes die even bekend voor hem waren.

Experiment met stem van baasje

De stemmen van de baasjes werden opgenomen en de baasjes gingen op een rij zitten, met een luidspreker achter hen. Vervolgens speelden de onderzoekers een van de drie opnames af en moest de hond naar de persoon lopen van wie de stem was, zonder dat die geluid of gebaren maakte. Honden presteerden verrassend goed. Van de 31 honden die deelnamen aan het experiment, lukte het er 18 om de taak succesvol te volbrengen.

„Onze bevindingen wijzen erop dat de honden hun baasjes konden herkennen aan hun stemgeluid”, zegt onderzoeker Anna Gábor. „De dieren kozen het snelst wanneer ze de stem van hun belangrijkste baasje hoorden. Dit komt waarschijnlijk doordat ze het vaakst met deze eigenaar communiceren en dus het meest gewend zijn om op hem of haar te reageren.”

Meer onderzoek naar andere zoogdieren

Het is de eerste keer dat onderzoekers aantonen dat honden menselijke stemmen daadwerkelijk herkennen en kunnen koppelen aan de juiste persoon. „Ze weten niet alleen dat ze de stem eerder hebben gehoord, maar ook van wie deze is.” Toekomstig onderzoek moet uitwijzen of meer zoogdieren deze vaardigheid hebben.

