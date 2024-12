Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dick Schoof over bewogen eerste maanden: ‘Heb weleens gedacht: wat gebeurt hier?’

Dick Schoof blikt in een interview met de Volkskrant terug op zijn eerste halfjaar als premier van Nederland. Dat het soms lastig is, moge duidelijk zijn, maar hij legt uit wat hem op de been houdt.

De periode dat Schoof premier is van dit kabinet, is op z’n zachtst gezegd bewogen. Het kabinet verzandde de afgelopen tijd meer dan eens in ruzie, wantrouwen en chaos. Veel mensen vragen zich af hoe lang de coalitie het nog volhoudt.

Interview Dick Schoof

Dat het soms tumultueus was, ontkent Schoof niet in het interview met de Volkskrant. Maar hij zegt nooit te hebben gedreigd om op te stappen. „Dat hoeft ook niet, want ze weten allemaal dat die kaart in mijn binnenzak zit. Ik kan op elk moment stoppen. Voor mijn loopbaan heb ik deze post niet nodig, voor mijn pensioen ook niet. En ik hoef geen verantwoording af te leggen aan een partij. Iedereen weet dat ik er met deze vrijheid in zit.”

‘Wat gebeurt hier allemaal?’, schoot er weleens door Schoofs hoofd. „En zij zullen ongetwijfeld weleens hebben gedacht: blijft hij wel MP (minister-president, red.)?” Maar hij zal die kaart niet snel trekken, zegt hij. „Zeker niet gezien de huidige geopolitieke situatie. Nog los van wat we allemaal in Nederland willen bereiken: het is superonrustig in de wereld. In de huidige situatie een demissionair kabinet met nieuwe verkiezingen, waarbij onduidelijk is of er daarna wel een alternatief is? Het is belangrijk dat Nederland een relatief stabiel bestuur heeft. Dat houdt me op de been.”

Waarom Schoof ‘ja’ zei

Schoof legt uit dat hij hiervoor al een fantastische loopbaan had. „Maar als er één post is waar je iets kunt betekenen, dan is het wel deze post.” Dat was een van de redenen dat hij ‘ja’ zei. Ook kan hij leven met het hoofdlijnenakkoord. „Het is niet zozeer dat het hoofdlijnenakkoord me aanspreekt. Dat is iets fundamenteel anders. Als iets je aanspreekt, heeft het ook je hart. Maar het was een normaal akkoord, zonder rabiate dingen. Daar kon ik zonder meer ‘ja’ tegen zeggen, ook ten opzichte van de immigratieparagraaf, die de meeste aandacht trok.”

In zijn eerdere loopbaan, onder meer als directeur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, zag hij naar eigen zeggen al een grote asielcrisis. „Als ik dat allemaal meeneem, concludeer ik dat we echt selectiever moeten zijn. Niet alles past in dit land de komende twintig, dertig jaar.”

Zijn afwijkende asielstandpunt is overigens niet de reden dat hij geen lid is meer van de PvdA. „Ik was gewoon uitgekeken op die partij en voelde me ook niet bij andere partijen thuis. Ik denk wel dat ik vanaf de periode dat ik IND-directeur ben geweest op migratie altijd een andere opvatting heb gehad dan de gemiddelde PvdA-lijn. Ik constateer ook dat de PvdA nog steeds niet de bocht naar een selectiever asielbeleid wil nemen.’”

‘Kritische geluiden belangrijk’

Als premier is kritiek onvermijdelijk. Hoe gaat hij daarmee om? „Je bouwt een zekere resistentie op, al kan ik niet zeggen dat het me helemaal niks doet. Af en toe denk ik wel: halleluja. Maar ik respecteer ook de meningen van heel kritische columnisten met soms snoeiharde bewoordingen. Ik ga ervan uit dat ook zij het beste voorhebben met het land. Ik wil mezelf niet elke dag pijnigen en tegelijkertijd is het niet goed om jezelf op te sluiten in een ivoren toren. Het is belangrijk om de kritische geluiden te blijven horen.”

Sociale media negeert hij wel vaker. „Met name X. Het is echt onvoorstelbaar wat daar allemaal voorbij komt. Mijn vriendin en kinderen heb ik ook op het hart gedrukt: lees dat maar niet meer.”

Vorige Volgende

Reacties