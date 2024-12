Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat is handiger in 2025: een vast of variabel energiecontract?

Een jaar geleden, toen het prijsplafond wegviel, riep de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op om een vast contract af te sluiten als je zekerheid wilde. De verwachting is dan ook dat er deze maand veel overstappers van energiecontracten zijn. Wat is wijsheid? Weer een vast contract, of toch variabel?

Eind 2021 stegen de prijzen van elektriciteit en gas door het dak. Hierdoor was het een tijdje niet meer mogelijk om een meerjarig contract af te sluiten. De risico’s werden voor energieleveranciers simpelweg te groot. Vanaf 2023 kan dit wel weer, en dit jaar is er weer volop keuze uit vaste energiecontracten. Ook zijn er er weer welkomstbonussen.

Metro schreef eerder al dat het het eigenlijk altijd een goed idee is om over te stappen. Je energiecontract verlengen voor één jaar blijkt namelijk in geen enkel geval voordeliger dan overstappen naar een nieuwe energiemaatschappij. Keuze.nl ontdekte dat je op zijn minst 152 euro duurder uit bent bij het accepteren van een verlengaanbod en dat dit bedrag zelfs kan oplopen tot 586 euro. Vooral huishoudens die zowel gas als stroom afnemen zijn met een verlengaanbod duurder uit.

Energiecontracten

Vast contract

Bij een vast contract heb je een bepaalde looptijd waarin je tarief niet verandert. Tegenwoordig hebben de energiecontracten een looptijd van 1 of 3 jaar, ‘vroeger’ (voor de oorlog tussen Rusland en Oekraïne) kon je prijzen tot vijf jaar vastzetten.

De voordelen zijn dat je zeker bent van een vast tarief en je vaak een welkomstbonus krijgt. Maar stel dat de tarieven straks naar beneden gaan, dan kun je daar niet van profiteren. Als je voor het einde van je vaste contract opstapt, krijg je een boete. Of het verstandig is om een vast contract af te sluiten, is nooit met zekerheid te zeggen, dat blijft een beetje als gokken. Op dit moment zijn de energieprijzen hoog, maar die zouden na deze milde winter zomaar kunnen gaan dalen.

Variabel contract

Ee variabel contract is voor onbepaalde duur en hierbij kunnen de tarieven meerdere keren per jaar wijzigen. De voordelen van een variabel contract zijn dat het contract maandelijks opzegbaar is en dat je kunt profiteren van prijsdalingen (al is een leverancier dit niet verplicht). Het nadeel is weer dat je eventuele prijsstijgingen ook mogelijk moet betalen.

Dynamisch contract

Bij een dynamisch contract kan de prijs van stroom en gas per uur fluctueren. Zo’n contract is aantrekkelijk als de prijzen laag zijn, in de zomer bijvoorbeeld. Maar als de prijzen stijgen, zoals de afgelopen tijd het geval is, kan het onhoudbaar worden. Onlangs betaalden mensen met zo’n contract nog een recordprijs voor stroom.

Reacties