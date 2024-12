Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Aanbod van én vraag naar kerstpakketten op Marktplaats groot

Het is weer zover: de tijd van kerstpakketten is aangebroken. Waar de een super blij is met het pakket wat ze hebben gekregen, ziet de ander een kans om wat bij te verdienen. Zoals elk jaar doen kerstpakketten het namelijk weer goed op Marktplaats.

Zo komt het kerstpakket voor medewerkers van DPG meerdere keren voorbij. Met een prijskaartje van zo’n 70 euro…

Kerstpakketten

Zeker naar de klassieke pakketten is veel vraag, zo bevestigt een woordvoerder van Marktplaats aan Nu.nl. ,,Verkopen via Marktplaats is dus een goed idee als iemand niet alles uit het kerstpakket nodig heeft.”

Tussen 1 en 16 december werd er volgens Hart van Nederland maar liefst 26.639 keer gezocht op termen als ‘kerstpakket’, ‘gratis kerstpakket’ en specifieke bedrijfsnamen zoals ‘kerstpakket Coolblue’ en ‘Jumbo kerstpakket’. De verwachting is dat dit aantal alleen nog maar toeneemt de komende week.

Kerstbal

Opvallend is de enorme interesse in de kerstbal van McDonald’s. Dit simpele, maar schijnbaar onmisbare item werd ruim 34.000 keer gezocht en is daarmee de grote favoriet van 2024. Ook andere feestelijke items van de fastfoodgigant, zoals kerstsokken, doen het goed bij zoekers.

Naast de McDonald’s-merchandise zijn ook de luxe pakketten van bedrijven als Coolblue in trek. Het pakket van Coolblue bevat dit jaar een barbecueset, compleet met kruiden en sauzen, en scoort hoog bij werknemers en koopjesjagers.

Opmerkelijk

Uit een eerder onderzoek bleek nog dat de helft van de ondervraagden liever een extra vrije dag of een bescheiden bonus zou krijgen dan een kerstpakket. Ook bleek dat veel mensen opmerkelijke dingen in hun pakket krijgen, zoals viagrapillen, een zingende koelemmer, een zak strooizout, een vibrator, een boek met afvaltips en een bierpakket voor een 13-jarige.

