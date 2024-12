Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Lelijk’ kerstpopje Cookie is wereldwijd een hit: ‘Omarmd als nieuwe vriend’

Misschien heb je hem al voorbij zien komen op sociale media: het pluche gingerbread-popje met de naam Cookie. ‘Baasje’ Silva kocht de ‘lelijke’ sleutelhangerpop en besloot de dagelijkse avonturen van Cookie te delen op X. En dat valt maar al te goed in de smaak.

„Ik had nooit verwacht dat dit zó groot zou worden”, vertelt de 18-jarige Silva tegen New York Post. Cookie ‘eet’ junkfood, ligt in bed en gaat mee naar Silva haar werk. Wat-ie ook doet, zijn volgers smullen ervan.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

my love for him grows every moment i spend with him pic.twitter.com/OnQuWZ9u54 — devin 🎱 (@fartpog) December 14, 2024

Cookie

Cookie is een creatie van Ty, het merk achter de iconische Beanie Babies. Het vijf centimeter grote popje, onderdeel van de Beanie Belly-collectie, kost slechts 4,99 dollar. Cookie heeft een gekke glimlach, blauwe ogen, een rode gumdrop-neus en kleurrijke knopen. Hoewel Silva de pop eerst ‘lelijk’ vond, veranderde ze van mening na een opmerking van hun zus. „Ze zei dat ik Cookie’s gevoelens kwetste. Toen voelde ik me zo slecht dat ik hem meteen meenam.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

the exact place it began pic.twitter.com/TjvVxGGDZO — devin 🎱 (@fartpog) December 21, 2024

De knuffel, die een beetje doet denken aan een Elf on the Shelf, werd al snel het middelpunt van Silva’s leven en gaat tegenwoordig overal mee naartoe. Fans raakten zelfs zo geobsedeerd dat ze stad en land afzochten om hun eigen Cookie te bemachtigen. Sommige mensen bezochten wel tien winkels voordat ze de pop uiteindelijk online bestelden.

Een ware hype

Door de populariteit van Cookie explodeerden de verkoopcijfers. Ty Warner, de maker van het poppetje, heeft zelfs Silva en fans in een statement bedankt voor hun enthousiasme. „De X-community heeft Cookie warm omarmd als een nieuwe vriend, en dat maakt ons ontzettend blij.”

De hype inspireerde daarnaast memes, fanart en borduurontwerpen van kleine kunstenaars. Ondertussen blijven mensen massaal naar het poppetje zoeken, soms urenlang. „Ik wilde gewoon mee kunnen doen en zeggen: ‘Ik heb mijn eigen Cookie’”, vertelt een fan.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

hes the only thing that keeps me going pic.twitter.com/9Ec1wLSyUv — devin 🎱 (@fartpog) December 21, 2024

Meer dan een knuffel

De Cookie-mania laat zien hoe een simpel item mensen kan verbinden en een beetje vreugde kan brengen in de feestdagen. „Het is geweldig om te zien hoe divers en creatief mensen omgaan met deze knuffel”, aldus Warner. „We hopen dat deze feestelijke geest nog lang blijft doorgaan.”

Reacties