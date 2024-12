Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kersthaters aan het woord: ‘Eén groot, huichelachtig en commercieel feest’

Kerst, ‘the most beautiful time of the year’. Of toch niet? Sommige mensen zouden het liefst een winterslaap houden tijdens de kerstdagen, omdat ze het helemaal gehad hebben met al die verplichtingen, het commerciële karakter of omdat je dan wèl lief moet zijn tegen je zus, met wie je ruzie hebt.

Metro spreekt met meerdere mensen die kerst haten. „Ik wacht op mijn vliegtuig naar Dominicaanse Republiek, zodat ik er niet aan mee hoef te doen.”

‘Eén op de duizend mensen hebben een hekel aan kerst’

Manuel Asselbergs (49) windt er geen doekjes om. Het kerstfeest vindt hij een grote, hypocriete bedoening. „Ik heb wel eens gelezen dat één op duizend mensen een hekel hebben aan kerst. Daar ben ik er één van.” Hij heeft moeite met de commercialisering van het kerstfeest. Je wordt om de oren geslagen om groots inkopen te doen, met duur en speciaal voedsel voor het kerstdiner. Of wat te denken van kleding, want ja, je kunt toch niet weer dezelfde glitterjurk aantrekken als vorig jaar.

„Ik vind het een groot, huichelachtig en commercieel feest”, zegt Asselbergs. „Men zegt op te komen voor de minder bedeelde mensen, maar in de praktijk wordt er voor honderden euro’s aan eten in geslagen.” Ook vindt hij het hypocriet dat je als familie ineens heel aardig tegen elkaar moet zijn, terwijl er toch bepaalde pijn -en frustratiepunten liggen, die juist naar boven komen tijdens de kerstdagen, waarop het kneuterig en gezellig moet zijn. „Het hele jaar hebben mensen geen goed woord voor elkaar over, maar onder de kerstboom gaan ze dan wel slijmen.”

Flauwekul

Hij had altijd al een hekel aan kerst. „Als kind ook al, ja. Het enige voordeel was toen nog dat ik twee weken vakantie had. Verder heeft die flauwekul nooit wat met mij gedaan. Voor mij zijn het geen speciale dagen.” In zijn omgeving kan hij niet op veel begrip rekenen, integendeel. „Mensen verwijten mij dat ik van een andere planeet kom.” Via een Facebookgroep waar hij lid van is, werden er foto’s en plaatjes met kerstwensen gedeeld. Asselbergs gaf daar zijn eigen twist aan. Hij maakte ook een plaatje, met daarin onder andere de tekst: ‘Rot maar op met je lampjes, je bomen, je gourmetschotels, je zeikfilms, je zogenaamde liefde op aard’ (etc.). Dit werd niet gewaardeerd. „Ik werd uit die groep gegooid, ze wilden er gewoon niks van horen.”

Asselbergs heeft zijn eigen bedrijf, hij werkt in de particuliere beveiliging en zal tijdens de aankomende kerstdagen gewoon aan de slag gaan. Die beschikbaarheid verwacht hij ook van de rest van zijn personeel. Krijgen ze dan wel een kerstpakket, gezien de principes van de baas? „Kerstpakketten worden gedoneerd aan de voedselbank. We hebben wel een kerstgratificatie, maar in overleg gaat die ook naar de voedselbank.” Het nieuwe jaar sluit hij niet knallend af, integendeel. „Ik ben trouwens ook een heel grote vuurwerkhater. Waarschijnlijk omdat ik dierenliefhebber ben.”

De kerstdagen ontvluchten

Kim Augenbroe ontvlucht letterlijk en figuurlijk de kerstdagen. Ze staat al op het vliegveld, maar wil nog wel tijd maken om een paar vragen van Metro te beantwoorden. „Ik zit op mijn vliegtuig te wachten naar Dominicaanse republiek, zodat ik er niet aan mee hoef te doen.”

Dat ze een hekel heeft aan kerst, komt vanuit haar familie, vermoedt ze. „Ik heb het een beetje geërfd van mijn vader. Hij heeft een ‘kersttrauma’ vanuit zijn jeugd. Zijn ouders maakten dan extreem veel ruzie. Het gevolg was dat mijn vader daardoor een overduidelijke hekel aan kerst kreeg en ook nog eens niet gezellig kon doen.” Haar vader heeft er nog steeds een hekel aan, zegt ze. „Hij kijkt gerust de hele Tweede Kerstdag voetbal.”

‘Feest is zwaar overrated’

Sinds haar scheiding, twaalf jaar geleden, zijn haar zonen om het jaar bij hun vader. „Zonder compleet gezin is er niets aan”, zegt Augenbroe. „De lichtjes zij hartstikke gezellig, maar het feest op zich vind ik zwaar overrated. Discussies met familieleden, het verplichte nummertje. Nee, ik ga liever weg. Inmiddels zit ik in het vliegtuig, klaar voor vertrek.”

Dominique Prins-König schaart zichzelf ook onder de kersthaters. Voor haar boom heeft ze een bijpassende kerstbal gekocht, met de letters ‘Fuck’. „Wat mij het meest tegenstaat, is het verplichte karakter van alle gezelligheid”, zegt ze. „Omdat het een bepaalde datum is moeten we ineens bij elkaar aan een overdadig gedekte tafel zitten en eten tot we niet meer kunnen? Zoek dan liever elkaar het hele jaar door op, overdrijf niet zo en maak liever van elke dag iets moois.” Metro schreef al eerder over hoe enorm stressvol kerst kan zijn, door de hoge verwachtingen die wij onszelf opleggen.

Ze heeft er vooral moeite mee dat mensen elkaar het hele jaar door niet spreken ‘en nu ineens gaan uitpakken met cadeaus en de laatste trends in kersttafeldecoraties’.

‘Gruwelijke hekel aan schijnheiligheid’

Ook Renate Bras Kopò heeft een hekel aan kerst. „Ik heb een gruwelijke hekel aan die schijnheilige gezelligheid. Ik sla het dan ook gewoon over, kerstkaartjes gaan ongeopend de vuilnisbak in.”

Dat komt vanuit haar kindertijd, vertelt ze. „Mijn moeder probeerde iets met kerst te doen. Maar dat mondde vrijwel altijd uit tot ruzie tussen mijn ouders. Vervolgens werden op Tweede Kerstdag alle spullen naar buiten geflikkerd. Na de kerstdagen kondigden mijn ouders aan dat ze gingen dat ze gingen scheiden, vanwege de vele ruzies. Daarom heb ik niets met kerst.”

Ze viert met haar man geen kerst, maar toevallig is haar schoonmoeder op kerstavond jarig. „We gaan daar wel verplicht op verjaardagsvisite. Daardoor kunnen we Eerste en Twee Kerstdag skippen. En dit jaar is het nog beter: we gaan lekker op vakantie, naar de sneeuw.”

