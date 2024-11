Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is waarom honden schudden om droog te worden

Voor hondenbezitters is het vast een bekend fenomeen: honden die wild beginnen te schudden nadat ze gezwommen hebben of nat zijn geregend. Waarom honden dit precies doen wat deze beweging veroorzaakt was lang onduidelijk, maar wetenschappers zijn daar nu eindelijk achter.

De schudreactie bij honden ontstaat meestal nadat de dieren nat zijn geworden, bijvoorbeeld omdat ze gezwommen hebben. Maar wat deze beweging precies veroorzaakt kon door wetenschappers nooit verklaard worden.

Honden schudden door receptor in de huid

Tot nu. Onderzoekers hebben namelijk ontdekt dat het schudden veroorzaakt wordt door een speciale receptor in de huid van honden. Die receptor, genaamd C-LTMR, zorgt ervoor dat de dieren een schudbeweging maken als ze druppels in hun nek voelen, zo blijkt uit een onderzoek dat onlangs werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science.

Voor het onderzoek naar deze schudreactie gebruikten de wetenschappers muizen met met genetische mutaties met receptoren die beweging waarnemen. De onderzoekers ontdekten dat muizen zonder die receptoren niet schudden als er vloeistof op hun nek terechtkomt.

In de tweede onderzoek richtten de wetenschappers zich daarom op drie verschillende receptoren die allemaal reageren op lichte aanraking. Daaruit werd duidelijk dat de C-LTMR receptor hoofdverantwoordelijk is voor de schudreactie. Muizen zonder deze receptor schudden 58 procent minder vaak als ze met water werden besprenkeld dan muizen mét deze receptoren.

Receptor veroorzaakt mogelijk kietelig gevoel

De onderzoekers denken dat deze C-LTMR’s een soort kietelige sensaties veroorzaken. Als er vloeistof op de huid terechtkomt, geeft de receptor informatie door aan de haarzakjes van de ondervacht en daarom gaan honden schudden.

Eigenlijk is het een verdedigingssysteem om stoffen die mogelijk schadelijk zijn, zoals parasieten, te verwijderen. Maar de reactie ontstaat dus ook bij waterdruppels.

Of mensen ook zulke schudreacties vertonen blijft een onbeantwoorde vraag. Er is wel een veelvoorkomende rilling die mensen hebben als de achterkant van de nek wordt aangeraakt. Maar het is niet duidelijk of die rilling hetzelfde is als wat honden ervaren wanneer ze nat worden.

Reacties