Oudste hond (31) ter wereld overleden: ‘Bobi weet dat er veel van hem gehouden wordt’

Treurig nieuws: de oudste hond ter wereld is op 31-jarige leeftijd overleden. Bobi, van het Portugese hondenras Rafeiro do Alentejo, overleed na 11.478 dagen op aarde.

Dat meldt de BBC. In mei schreef Metro nog over zijn verjaardag. Naast dat hij sinds februari titel de oudste hond ter wereld had, was hij ook nog eens de oudste hond ooit.

Bobi op 31-jarige leeftijd overleden

Bobi werd geboren op 11 mei 1992. Hij stond geregistreerd in de huisdierdatabase van de Portugese overheid, waardoor zijn 31-jarige leeftijd kon worden geverifieerd. Bobi overleed zaterdag.



Zijn dierenarts Karen Becker schreef op Facebook een verdrietig en lief bericht over Bobi. „Is er ooit genoeg tijd? Ik denk het niet. Gisteravond heeft deze lieve jongen zijn vleugels verdiend. Ondanks dat hij elke hond in de geschiedenis heeft overleefd, zouden zijn 11.478 dagen op aarde nooit genoeg zijn, voor degenen die van hem hielden.”

Bobi’s baasje Leonel Costa was 8 jaar toen het hondje werd geboren. Bobi maakt onderdeel uit van een vierling. Costa’s ouders hadden geen ruimte voor de dieren en lieten de puppy’s inslapen, maar Bobi wist te ontsnappen. Costa en zijn broers hielden Bobi’s bestaan geheim voor hun ouders. Toen Bobi toch werd gevonden, werd hij alsnog deel van de familie.

Hoe kon Bobi zo oud worden?

Dat Bobi 31 jaar is geworden, is een hele prestatie. De meeste honden halen de 20 niet eens. Toen Becker aan Costa vroeg hoe Bobi zo oud kon worden, antwoordde hij: „Goede voeding, contact met de natuur, vrijheid om zijn omgeving te ontdekken, goede medische zorg en liefde. Bobi weet dat er heel veel van hem gehouden wordt.”

De laatste jaren ging de gezondheid van Bobi achteruit. Zo was zijn zicht niet meer wat het was en liep hij hierdoor weleens ergens tegenaan. Ook werd lopen moeilijker en sliep hij veel.

Vorige recordhouder

Bobi stootte in februari een andere hond, de Australische Bluey, van de troon. Die viervoeter werd in 1910 geboren en stierf op de leeftijd van 29 jaar en 5 maanden. Welke hond nu de oudste ter wereld is, is niet bekend.

