Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wanneer bel je 112 en wat moet je dan zeggen? (Plus nog meer vragen over 112)

Weet jij in welke situaties je 112 moet bellen en wat je dan eigenlijk moet zeggen? Hopelijk heb je ‘t nog nooit hoeven doen, maar mocht het voorkomen: we beantwoorden die twee én meer vragen over 112.

De vakantieperiode komt eraan, dus het is wel zo handig om te weten wat het nummer van de alarmdiensten in andere landen is. In de meeste Europese landen is het simpel: daar is het ook 112. 112 kun je gebruiken in de hele Europese Unie, maar ook in Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Australië, China, Egypte en Canada. Bel je in het buitenland 112, dan krijg je de meldcentrale van het land waar je op dat moment bent.

Wanneer bel je 112?

Kort gezegd: 112 bel je in noodsituaties. Soms kan het echter nog wel lastig zijn om precies te bepalen wat daar nou onder valt. Het Rode Kruis heeft een aantal dingen opgesomd waarbij je altijd de hulpdiensten moet bellen:

Als iemand bewusteloos is

Als iemand ernstige brandwonden heeft

Bij een ernstig probleem op straat, in bedrijven of in de openbare ruimte

Als iemand pijn op de borst heeft

Als iemand erge hoofdpijn heeft na een ongeluk, beroerte of epileptische aanval

Bij een allergische reactie

Als iemand heel benauwd is of rook of hete gassen heeft ingeademd

Als iemand onderkoeld of oververhit is en suf wordt

Als iemand in shock is

Als iemand bloed ophoest of uitkotst

Er zijn nog meer situaties waarin 112 bellen nodig is, bijvoorbeeld bij het zien van een ongeluk of misdrijf of als je bijvoorbeeld een aanrijding hebt gehad en iemand gewond is. Twijfel je of de situatie waarin je bent beland ‘ernstig genoeg’ is om 112 te bellen? Je kunt ook altijd de huisartsenpost bellen, zij kunnen beter inschatten wat er nodig is en alsnog de hulpdiensten oproepen. Ook het algemene nummer van de politie kan een optie zijn in minder levensbedreigende situaties.

Wat zeg je als je 112 belt?

Gelukkig zijn de telefonisten bij de centrale goed getraind – en als je de ambulancedienst aan de telefoon krijgt, is de telefonist altijd een verpleegkundige – en vragen ze je precies wat ze moeten weten. Probeer kalm te blijven en duidelijk aan te geven wat er precies aan de hand is, waar het ongeval of de noodsituatie zich voordoet en wie of wat er nodig is. Politie, brandweer of ambulance.

Tip van het Rode Kruis: bel 112 altijd op speaker. Nadat je namelijk hebt doorgegeven wat er precies aan de hand is, kan het zo zijn dat ze je instructies geven om iemand te reanimeren of een wond af te dekken bijvoorbeeld.

Kun je sms’en naar 112?

Soms ben je niet vrij om te praten, maar dan kun je ook een sms’je sturen aan 112. Je moet dan wel eerst even het woord ‘aanmelden’ sms’en naar 112. Er is ook een speciale app die je kunt downloaden en via daar kun je berichtjes sturen naar de alarmcentrale.

Kan dat ook zonder bereik of beltegoed?

Je kunt altijd 112 bellen in Nederland, ook zonder beltegoed en zelfs zonder simkaart. Denk maar aan de noodoproep die je kunt inschakelen op je telefoon, ook als je simkaart vergrendeld is. En heb je geen bereik bij je eigen provider? Dan neemt een andere provider het over, dat is zo afgesproken in Nederland, zodat je altijd de alarmcentrale kunt bereiken.

Vorige Volgende

Reacties