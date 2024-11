Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nancy Pelosi over presidentsrace: ‘Uitstel van Biden om te stoppen heeft kansen van de Democraten verpest’

Als Biden eerder uit de race was gestapt, hadden de Democraten een open voorverkiezing kunnen hebben en daarmee een grotere kans gehad op de winst. Nu moeten ze „leven met wat er is gebeurd”. Dat stelt Nancy Pelosi, de voormalige Democratische voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.

Pelosi stelt zich kritisch op tegenover vertrekkend president Joe Biden in een interview met The New York Times.

‘Traagheid is ons duur komen te staan’

De „traagheid” van Joe Biden om zich terug te trekken uit de presidentsverkiezingen van 2024 is de Democraten duur komen te staan, zegt Pelosi dagen nadat Kamala Harris werd verslagen door Donald Trump. In juli hield Biden nog vol zich niet terug te trekken en dat alleen te doen als „de Almachtige Heer mij stopt”. Dat was na een dramatisch verlopen debat met de Republikeinse rivaal Trump waarin Biden moeilijk uit zijn woorden kwam.

„Als de president eerder was opgestapt”, merkte Pelosi op in het interview, „waren er misschien andere kandidaten in de race geweest. De verwachting was dat, als de president zich terug zou trekken, er een open voorverkiezing binnen de partij zou komen.”

Sleutelrol in terugtrekking Biden

„En zoals ik al zei, Kamala zou het daar goed hebben gedaan en sterker zijn geweest. Maar dat weten we niet. Dat is niet gebeurd. We moeten leven met wat er is gebeurd. En omdat Biden haar meteen steunde, maakte dat het bijna onmogelijk om op dat moment een voorverkiezing te houden.”

Pelosi heeft naar verluidt een sleutelrol gespeeld in het overhalen van Biden om een stap opzij te zetten. „Als het veel eerder was gebeurd, zou het anders zijn geweest”, verklaart Pelosi.

Reacties