‘Dacht dat het speelgoed was’: student ontdekt levende schorpioen in Shein-pakketje

Je bent met smart aan het wachten tot je bestelling arriveert, hopend een leuke aankoop te hebben gedaan. Maar wat als er iets tussenzit waar je de schrik van je leven van krijgt? Een student in Engeland ontdekte een levende schorpioen tussen haar nieuwe kleren.

„Ik dacht dat het speelgoed was en toen bewoog het”, verklaarde Sofia Alonso-Mossinger over de ontdekking, eraan toevoegend dat het „behoorlijk eng” was.

Schorpioen in Shein-bestelling

„Ik ritste de buitenste verpakking open en zag iets bewegen en had zoiets van, wat is dit?”, aldus de vinder. Nadat Alonso-Mossinger zich realiseerde dat het een schorpioen was, ritste de 18-jarige de zak met een paar laarzen erin weer dicht, haalde hem uit haar kamer en riep haar huisgenoten.

Met de hulp van haar huisgenoten aan de Universiteit van Bristol werd de giftige indringer uit het Shein-pakketje in een badkuip gelegd voordat hij door een expert werd opgehaald, meldt BBC. Het in China gevestigde Shein zei dat het een intern onderzoek heeft uitgevoerd en bevestigd dat „alle standaard operationele processen zijn nageleefd”.

‘Zenuwslopend’

„Ik dacht dat ik droomde”, aldus de student. Huisgenoot Phoebe Hunt zei dat ze geschreeuw hoorde en haar huisgenoot aantrof met „een levende schorpioen in een zak met laarzen”.

„Eerst zei ik eerlijk dat we hem moesten doden, maar toen wees iedereen erop dat dat niet het meest humane was, dus hebben we hem opgeschept en in een plastic bak gedaan.” Oliver James, een andere huisgenoot die zoölogie studeert, pakte de schorpioen met een keukentang vast en plaatste hem in de plastic bak. „Het was zenuwslopend”, aldus James tegen BBC.



Nationaal Centrum voor Reptielenwelzijn

De huisgenoten gaven de schorpioen water op een keukendoek, dat hij meteen opdronk, en een paar kaarten om zich onder te verstoppen voordat ze contact opnamen met de dierenbescherming. Binnen een paar uur werd de schorpioen opgehaald.

Chris Newman van het Britse Nationaal Centrum voor Reptielenwelzijn zei dat meldingen van dergelijke verstekelingen verrassend vaak voorkomen. Newman kon vertellen dat het om een Chinese schorpioen ging. Hij zei dat de steek van het dier „medisch significant zou zijn, mogelijk levensbedreigend, maar een gemiddelde volwassene zou gewoon een hele slechte dag hebben”. „Het is heel verontrustend dat dit de tweede is in minder dan een maand die op deze manier binnenkomt”, aldus Newman.

Shein

Shein reageerde met een statement over hun verwerkingsprocessen: „Onze teams ter plaatse hebben het verpakkingsproces van de zending gecontroleerd en de goederen in ons magazijn geïnspecteerd en bevestigd dat alle standaard bedrijfsprocessen zijn nageleefd.” Met Alonso-Mossinger gaan ze de kwestie „verder oplossen”.

