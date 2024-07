Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ministerie wil ook invoerrechten voor goedkope pakketten van buiten de Europese Unie

Slecht nieuws voor de liefhebbers van goedkope pakketjes bestellen uit het buitenland: het kabinet denkt na over een importheffing voor webshops van buiten de Europese Unie. Op dit moment zijn pakketjes tot de 150 euro nog vrijgesteld van invoerrechten, maar het ministerie van Financiën overweegt dit te veranderen.

Chinese online winkels, zoals Shein en Temu, zouden hierdoor een grote klap krijgen. En consumenten zouden meer moeten gaan betalen voor hun pakketjes.

Invoerrechten

Het verdienmodel van dit soort bedrijven leunt namelijk zwaar op de vrijstelling van invoerrechten voor pakketjes onder de 150 euro. De bedrijven verkopen goedkope producten, waardoor consumenten vaak onder de 150 euro blijven. Over zendingen van meer dan 150 euro moet tot 17 procent belasting worden betaald.

Maar aan BNR heeft het ministerie van Financiën nu laten weten af te willen van deze uitzondering, om een „gelijker speelveld voor traditionele handel te creëren”.

Dat Nederland precies nu deze stap wil nemen, is niet zo verrassend. Eerder deze maand lekten plannen van de Europese Commissie al uit in de Financial Times, waarbij duidelijk werd dat de commissie ook al afwilde van de vrijstelling tot 150 euro. De huidige regels stammen uit 2009 en passen daarom volgens de commissie niet meer bij de huidige tijd. Maar om de uitzondering op Europees niveau af te schaffen, is instemming van alle lidstaten vereist.

Enorm populair

Zolang de uitzondering nog geldt, stijgen de Chinese bedrijven in Nederland razendsnel in populariteit. Volgens BNR zijn de uitgaven van Nederlanders in Chinese webshops zijn sinds de komst van Temu zelfs verdubbeld. Ook Shein blijft nog altijd populair bij de Nederlanders.

Maar komt de uitzondering er wél, dan gaan de bedrijven het voelen, weet Jesse Weltevreden, lector Digital Commerce van de Hogeschool van Amsterdam. „Dit gaat ze zeker pijn doen.”

Of het echter het probleem écht gaat oplossen, is nog te bezien. Doordat bestellen bij Chinese winkels zo populair is geworden in de afgelopen jaren, is het aantal aangiftes bij de Nederlandse douane in vijf jaar tijd verviervoudigd. De Douane gaat het alleen nog maar drukker krijgen als ook pakketen onder de 150 euro belast worden met invoerrechten. Daarnaast zien landen die de uitzonderingsregel niet meer hanteren, dat pakketen hierdoor expres ondergewaardeerd worden, om alsnog de invoerrechten te ontduiken.

Reacties