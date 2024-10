Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Man uit Arnhem zat jaar onterecht vast omdat vrouw stalking in scène zette

Een jaar lang zat hij onterecht een gevangenisstraf uit, maar vandaag werd de 56-jarige Berry de R. vrijgesproken. Hij werd in 2019 veroordeeld voor stalking en bedreiging van een vrouw in Putten, maar later bleek dat zij de stalking zelf in scene had gezet.

Pas nadat De R. al een jaar vast zet, werd duidelijk dat hij helemaal niet schuldig was aan stalking en het bedreigen van een vrouw uit Putten. Vandaag werd hij bij het gerechtshof in Den Bosch vrijgesproken. „Eindelijk rechtvaardigheid”, reageerde De R.

Opnieuw van stalking beschuldigd

Het onrecht kwam aan het licht nadat de vrouw De R. na het uitzitten van zijn straf opnieuw beschuldigde van stalking. Ze stelde opnieuw berichten te ontvangen, terwijl dit tijdens de detentie van De R. gestopt was. Ze schakelde daarom het programma Zeeman Confronteert in, waarin journalist Thijs Zeeman stalkers opzoekt. Daarin kwam echter aan het licht dat de vrouw de bedreigende berichten zelf stuurde. Ook de politie had inmiddels twijfels over de nieuwe beschuldigingen.

Om de berichten te versturen, gebruikte de vrouw een techniek genaamd ‘spoofing’. De berichtjes die ze aan zichzelf stuurde, waren afkomstig van een ander telefoonnummer. Ook bij de eerdere beschuldigingen van stalking was er sprake van spoofing, maar toen is niet onderzocht of de berichten daadwerkelijk afkomstig waren van De R.

OM biedt excuses aan

„Het is zonder twijfel de grootste angst van een aanklager: een verdachte vervolgens die het niet gedaan heeft”, reageert het Openbaar Ministerie, die inmiddels excuses heeft aangeboden aan De R. „Het is duidelijk dat het oorspronkelijke onderzoek tijdens de vervolging van de man niet feilloos is geweest.”

De vrouw is inmiddels zelf veroordeeld tot een gevangenisstraf van anderhalf jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Ook mag ze vijf jaar lang geen contact opnemen met het De R. en moet ze zich laten behandelen voor verschillende persoonlijkheidsstoornissen. Ze is tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan en die zaak moet nog behandeld worden.

