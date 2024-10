Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Amsterdam maakt zich klaar voor het grootste dancefestival ter wereld: dit wil je weten over ADE

Vanaf morgen staat Amsterdam in het teken van dancemuziek. Het jaarlijkse Amsterdam Dance Event (ADE) wordt door de hele stad georganiseerd. Wat kun je verwachten?

Vanuit heel de wereld komen mensen – liefhebbers en mensen uit de muziekindustrie – naar onze hoofdstad toe. Vorig jaar trok ADE voor het eerst meer dan 500.000 bezoekers. Het evenement duurt vijf dagen (en nachten), bestrijkt ruim tweehonderd locaties en er zijn ruim 2900 artiesten geprogrammeerd. Het verbaast je dus vast niet dat dit het grootste dancefestival van de wereld is.

Niet alleen feesten, ook conferenties op ADE

ADE is veel meer dan alleen een festival. Overdag zijn er conferenties, lezingen en demonstraties. In de avond en nacht verandert de stad in een dance-walhalla. Grote podia zoals de Ziggo Dome en de Melkweg programmeren diverse shows, maar ook veel kleine bars en cafés doen mee.

Je hoeft daarom dus geen dure tickets te kopen om dj’s te zien draaien. Er zijn diverse kleinschalige locaties waar je gratis naar binnen kunt. Bars programmeren opkomende dj’s of platenlabels zetten hun talenten neer. Dat kan vaak leuker zijn dan de grote shows, want op deze manier ontdek je de grote namen van de toekomst.

Ook zijn er diverse grotere feesten waarbij de entree gratis is. Let wel op dat je soms alsnog een (gratis) kaartje moet reserveren en dat een feest dus uitverkocht kan zijn.

🎧 Wist je dat… Het Amsterdam Dance Event in 1996 begon? Toen was het nog een driedaags evenement met dertig dj’s en drie locaties.

Het evenement niet alleen veel bezoekers trekt, maar ook miljoenen luisteraars bereikt? Op binnen- en buitenlandse radiozenders worden programma’s gemaakt vanaf ADE.

Er wordt veel alcohol gedronken tijdens ADE. Ben je iets te ver gegaan? Metro vertelde je eerder al alles wat je wil weten over een kater.

Organisatie hoopt dat bezoekers gehoorbescherming dragen

Waar je ook wil gaan dansen, de organisatie roept bezoekers door middel van een campagne op om gehoorbescherming te dragen. Een goed idee, vindt dj Laura van Dam. „Ik draag al lang oordoppen en heb ze altijd in mijn portemonnee”, vertelt ze in het AD. „Ik ging op jonge leeftijd best veel uit en ontdekte al snel dat je zonder oordoppen met een piep in je oren gaat slapen.”

Een derde van de muziekliefhebbers zegt nooit oordoppen te dragen. Dat kan voor vervelende klachten zorgen. Ongeveer twee miljoen Nederlanders hebben namelijk last van tinnitus. „Ik zie jonge mensen op mijn spreekuur met een perfect normaal gehoor, die toch tinnitus of overgevoeligheid voor geluid ontwikkelen”, zegt klinisch fysicus-audioloog Don Scheijen in de krant. „Mensen beseffen niet hoe snel schade kan ontstaan en dat dit vaak onomkeerbaar is.”

Martin Garrix geniet zowel zakelijk als privé van ADE

Martin Garrix zat gisteren bij Humberto om te praten over het evenement. Het is een van zijn favoriete weken van het jaar. „Al mijn vrienden en collega’s van over de hele wereld zijn in Amsterdam. Ik kom uit Amsterdam, dus dat voelt sowieso goed.”

Zaterdag draait Garrix een set van twee uur in de Johan Cruijff ArenA. En donderdag staat hij in AFAS Live met zijn platenlabel. Iets waar hij naar uitkijkt, want muziek is zijn leven. „Je wordt ermee wakker, het is een onderdeel van je leven en je bestaan.”

Deze week wordt ook nummer 1 dj van de wereld bekendgemaakt, tijdens de DJ Mag Awards. Martin Garrix heeft die titel vier keer gekregen. Wint hij dit jaar weer, dan evenaart hij Armin van Buuren. Iets wat erg bijzonder voor hem is. „Ik sta in een lijst met al mijn idolen. Tiësto is de reden dat ik muziek ben gaan maken.”

Waarom een dancefeest gezond kan zijn

Dancefestivals worden vaak geassocieerd met drank en drugs. Maar wist je dat het ook hartstikke gezond kan zijn? Techno-dj Lilly Palmer brak in Trouw een lans voor de mentale gezondheidsvoordelen van de uitgaansscène. Haar eerste technofeest voelde namelijk als thuiskomen. „De sfeer was zo veilig, dat heb ik ook weleens anders meegemaakt. Het voelde als een bevrijding. Dat had ik toen echt nodig voor mijn mentale gezondheid.”

Dat iedereen zwaar aan de drank en drugs zit op een dancefeest, is een vooroordeel. Palmer doet het zelf nooit en volgens haar is het ook niet nodig. „Want door de lichten, de harde beats en het ritme kun je ook prima in een trance komen. Als je dan een nacht staat te dansen is dat als een goede work out. En dat vind ik interessant, ook vanuit mijn achtergrond als voedingsdeskundige, waarbij het gaat om gezond en fit zijn.”

Reacties