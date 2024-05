Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Goede vriendin blijkt stalker in Zeeman Confronteert, kijkers krijgen Baby Reindeer-vibes

De 38-jarige Robin wordt sinds 2019 dagelijks gestalkt door een onbekend persoon. Hij krijgt appjes, mailtjes en lijkt zelfs getraceerd te worden. Journalist Thijs Zeeman schiet hem te hulp, zo was gisteravond te zien in het programma Zeeman Confronteert.

Als Robin terugkomt van een zakenreis, besluit hij een datingapp op zijn telefoon te installeren. Daar komt hij in contact met Anna. De vonk slaat over en ze sturen elkaar intieme foto’s. Robin wil graag afspreken, maar er komt steeds iets tussendoor, waardoor het er niet van komt. Dan komt Robin erachter dat Anna niet de persoon is die zij zegt te zijn…

Als Robin zijn twijfels uitspreekt, is dat het begin van een jarenlange periode van stalking. Robin krijgt berichtjes met informatie die alleen mensen kunnen weten die dichtbij hem staan. „Dat is heel erg freaky”, zegt Robin daarover. Het hele gebeuren heeft er bij hem flink ingehakt, vertelt hij. „Ik was boos, verdrietig, teleurgesteld en voelde mij minderwaardig, door de manier waarop ik behandeld werd.”

Zeeman Confronteert

Eerst wordt alleen Robin gestalkt. Maar later wordt ook een goede vriendin van hem, Jessie, lastiggevallen door dezelfde ‘Anna’. Ook van Jessie heeft de stalker naaktfoto’s bemachtigd en ze dreigt deze online te zetten, als zij of Robin aangifte bij de politie doet.

Dan wordt het Robin allemaal te veel en hij schakelt de hulp van onderzoeksjournalist Thijs Zeeman in. Samen met onderzoeksjournalist Nico van den Dries bijt Zeeman zich vast in de zaak. Zo komen ze erachter dat de stalker niet helemaal zorgvuldig te werk is gegaan. Opvallend is dat de stalker zich gedeisd houdt als Jessie in de buurt van Robin is. Zou Jessie dan de stalker zijn?

Die gedachte alleen al gaat er bij Robin niet in. Om alles uit te kunnen sluiten, zetten de onderzoeksjournalisten een digitale val uit. Dan komt de waarheid boven tafel, en die is zowel schokkend als ontluisterend. Er volgt een spannende confrontatie met de stalker.

Onlangs zagen kijkers van Zeeman Confronteert overigens één van de ‘meest bizarre confrontaties’.

‘Baby-Reindeer stalking’

De stalkingszaak doet kijkers op denken aan de populaire Netflix-serie Baby Reindeer. Ook in deze serie wordt het slachtoffer gestalkt door iemand die tot over haar oren verliefd op hem is.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Voor andere kijkers komt Jessie niet bepaald als een verrassing. Zo schrijft Dennis: „Is dit niet gewoon Jessie zelf?”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Is dit niet gewoon Jessie zelf? #zeemanconfronteert — Dennis de Wit (@DennisdeWit) May 28, 2024

Voor Sara is de verwarring compleet. „Okay, nu is Jessie verdacht voor mij. Of Robin zelf. Bij deze aflevering moet ik dus blijven opletten; het kan alle kanten opgaan.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Okay, nu is Jessie verdacht voor mij. Of Robin zelf. Damn, bij deze aflevering moet ik dus blijven opletten; het kan alle kanten op gaan 🤔 #zeemanconfronteert — Sara (@Sara_Schaap) May 28, 2024

Reacties