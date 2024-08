Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ruim 4 miljoen mensen registreerden geen donor te willen zijn

Meer dan 4 miljoen mensen die begin dit jaar het donorregister hadden ingevuld, hebben daarbij laten weten dat ze geen donor willen zijn. Daartegenover staan een kleine 5 miljoen mensen die hebben gemeld juist wel beschikbaar te willen zijn als donor. Circa anderhalf miljoen mensen laat de keuze over aan een dierbare.

Dat meldt statistiekbureau CBS in samenwerking met het Donorregister. Op 1 januari hadden 10,6 miljoen volwassenen een keuze ingevuld. In 2020, het jaar waarin de nieuwe donorwet inging, waren dat er nog 6,9 miljoen. In de huidige donorwet staat dat alle inwoners van Nederland van 18 jaar of ouder „geen bezwaar tegen orgaandonatie” hebben als ze dat niet hebben laten weten.

Het aantal mensen dat toestemming voor orgaandonatie gaf, is sinds 2020 met een miljoen gegroeid naar precies 4,8 miljoen. Het aantal mensen dat geen toestemming gaf, ligt nu 2 miljoen hoger dan vier jaar geleden en komt uit op 4,3 miljoen.

Herkomst

„Volwassenen met herkomst buiten Nederland gaven bijna twee keer zo vaak aan geen donor te willen zijn als volwassenen met Nederlandse herkomst”, zeggen de onderzoekers.

„Dat mensen met een niet-Nederlandse herkomst minder vaak donor zijn, leidt mogelijk tot een tekort aan donoren voor deze groep. De kans om een passend orgaan te vinden, dat niet wordt afgestoten door het lichaam, is het grootst als dit orgaan afkomstig is van iemand met dezelfde achtergrond”, leggen ze uit.

Op 1 januari 2020 had 49 procent van de bevolking van 18 jaar of ouder een eigen keuze ingevuld, op 1 januari van dit jaar was dat 72 procent.

ANP

