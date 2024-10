Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mag je organen doneren als je tatoeages hebt, alcohol drinkt of chronisch ziek bent? Veel mensen denken van niet

Ben jij orgaandonor? Onlangs bleek dat ruim 4 miljoen Nederlanders hebben aangeven geen organen of ander weefsel te willen doneren na hun dood. Uit een recente IPSOS-peiling blijkt echter ook dat veel mensen denken dat ze niet mógen doneren. In veel gevallen mag dat juist wel. We zetten de zin en onzin van orgaandonatie even voor je uiteen.

Op 7 oktober, gisteren dus, ging de Week van het Donorgesprek van start. Want orgaandonatie kan levens redden of aanzienlijk verbeteren. Om een goede keuze te maken in het Donorregister is het wel handig om zo goed mogelijk geïnformeerd te zijn. Wist je bijvoorbeeld dat je tot je 80ste nog orgaandonor kunt zijn?

Directeur-bestuurder Naomi Nathan van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS): „We zoomen in op de meest voorkomende vragen en zorgen. Daar zetten we betrouwbare informatie en ervaringsverhalen tegenover. Zodat je weet hoe het zit.”

‘Arts doet minder zijn best voor orgaandonor’

De bovenstaande zin: complete onzin. Artsen doen in levensbedreigende situaties net zozeer hun best voor een orgaandonor als voor iemand die geen orgaandonor is. Het gaat immers om het redden van levens, ook dat van jou als je orgaandonor bent. „Die zorgen zijn echt niet nodig”, benadrukt ook Thomas Cherpanath, intensivist in het Amsterdam UMC. Toch heeft 6 procent van de Nederlanders er ‘weinig tot geen’ vertrouwen in dat een arts zijn of haar best zal doen voor een orgaandonor.

„Een heel IC-team van verpleegkundigen en artsen doet er alles aan om jou als patiënt de beste zorg te geven. Pas wanneer er echt geen herstel meer mogelijk is, stoppen we in goed overleg met de familie met de behandeling. Dan pas wordt het Donorregister geraadpleegd en komt orgaandonatie ter sprake. Een arts doet dus altijd zijn uiterste best, of je nou donor bent of niet!”

Orgaandonatie kan ook met ziekte, tatoeages én het gebruik van alcohol

Een deel van de Nederlanders denkt dat ze bijvoorbeeld geen orgaandonor kunnen zijn als ze weleens alcohol drinken. Dat kan wel, omdat artsen altijd onderzoeken welke organen wel of niet geschikt zijn voor donatie. Het kan dus zo zijn dat de lever niet gebruikt wordt, maar de longen wel. Mensen met tatoeages denken in sommige gevallen dat zij geen huid kunnen doneren, maar dat klopt ook niet. En nee, de persoon die jouw huid ontvangt, heeft er dan niet opeens een tattoo bij. Artsen gebruiken namelijk alleen de huid die níet getatoeëerd is.

Bijna 1 op de 3 Nederlanders denkt dat je ongeschikt bent als orgaandonor als je een (chronische) ziekte hebt, de helft van de respondenten denkt dat je ongeschikt bent als je drugs gebruikt. En dat je zelfs tot je 80ste orgaandonor kunt zijn, dat weet maar 4 procent. De NTS benadrukt dat ziekte, leeftijd en leefstijl vaak niet dé reden zijn om niet te kunnen doneren. Andere factoren zijn daar veel belangrijker in.

„Om een passende keuze te kunnen maken in het Donorregister, is het belangrijk om goed geïnformeerd te zijn”, legt NTS-directeur Nathan uit. „Erover praten helpt ook. Orgaandonatie is geen heel gangbaar gespreksonderwerp, maar het gaat ons wel állemaal aan.” Benieuwd naar meer feiten over orgaandonatie? Voor de campagneweek is de ‘weet-hoe-het-zit-quiz‘ ontwikkeld. Daar vind je alle veelgestelde vragen en de juiste antwoorden daarop.

