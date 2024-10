Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoe lang kun je staan als een flamingo? Antwoord kan volgens onderzoek veel zeggen over leeftijd

Het is een houding die typisch is voor flamingo’s, maar balanceren op één been kan ook goed zijn voor mensen. Als maatstaf voor de gezondheid dan wel. Dat geeft een nieuw onderzoek aan.

Door te testen hoe lang 50-plussers op één been kunnen staan, ontdekten onderzoekers dat de tijd waarin iemand op een dominant en niet-dominant been kan staan significant afnam met de leeftijd, en een grotere afname had dan het looppatroon en de spierkracht.

Op één been balanceren

Op één been balanceren „is een goede maatstaf voor je algehele gezondheidssysteem omdat balans weerspiegelt hoe de lichaamssystemen samenwerken”, zegt onderzoekswetenschapper en hoofdauteur van het onderzoek, dr. Kenton Kaufman. „Een goed evenwicht biedt de mogelijkheid om activiteiten van het dagelijks leven uit te voeren zonder bang te hoeven zijn om te vallen. Dit leidt tot een betere levenskwaliteit en gezond ouder worden“, voegde hij eraan toe.

Uit het onderzoek onder 40 deelnemers bleek dat de tijd dat iemand een één-benige houding kon aannemen, afnam met 2,2 seconden per decennium aan de niet-dominante zijde en met 1,7 seconden per decennium aan de dominante zijde. Dit geldt in het onderzoek voor zowel mannen als vrouwen.

Evenwicht

Evenwicht is belangrijk om letsel te kunnen voorkomen. Mensen die niet langer dan vijf seconden op één been kunnen balanceren, lopen mogelijk meer risico om te vallen, zei Kaufman tegen CNN. Een goede vuistregel is om de houding ongeveer 30 seconden of langer vol te kunnen houden voor mensen van 69 jaar en jonger, ongeveer 20 seconden voor mensen van 70 tot 79 jaar en 10 seconden voor mensen ouder dan 80 jaar.

Hoewel het onderzoek zich alleen richtte op volwassenen van 50 jaar en ouder, is de test met één been ook „toepasbaar op jongere mensen in de zin dat je wilt beschermen wat je hebt”, aldus Kaufman. „Als je je evenwichtssysteem blijft trainen als je jong bent, zou je dat moeten behouden als je ouder wordt.”

Staan als een flamingo

Maar staan als een flamingo lost niet alles op, verduidelijkt dr. Anat Lubetzky, universitair hoofddocent fysiotherapie aan de New York University die geen deel uitmaakte van het onderzoek. „Het lost niet alle balansproblemen en valrisico’s op die optreden bij het ouder worden. Mensen moeten werken aan alle aspecten van balans en zich niet beperken tot het staan op één been.”

Vorige Volgende

Reacties