Eerste huwelijk al stuk in Gestrand op Honeymoon Island: ‘We stoppen ermee’

Het realityprogramma Gestrand op Honeymoon Island is nog maar net begonnen en het eerste huwelijk is al stukgelopen. Roza en Patrick stoppen ermee, nadat de spanningen escaleerden in een grote ruzie.

„We stoppen ermee, we gaan naar huis.”

In Gestrand op Honeymoon Island worden vier pasgetrouwde koppels, die elkaar nog nooit eerder zagen, achtergelaten op een onbewoond eiland. Roza en Patrick werden aan elkaar gematcht, maar een match made in heaven bleek het niet te zijn. Tussen de twee was al vanaf het begin spanning te merken.

Zo viel Patrick zijn gebrek aan voorbereiding en kennis over het maken van vuur – een essentiële skill voor het survivallen – niet goed bij Roza. Toen de twee een dieper gesprek met elkaar aangingen over relaties, werd de sfeer nog ongezelliger. Patrick, die al een keer verloofd is geweest en twee keer een langere relatie heeft gehad, benadrukte ik het gesprek dat hij het belangrijk vindt om zichzelf te blijven en geen verwachtingen te hebben. „Je aanpassen aan iemand is niet goed; je moet iemand vinden die bij je past en niet iemand vormen naar jouw wensen.”

Roza wilde echter niet haar kijk erop delen. „Ik wil wel dingen, maar daar gaan we niet over praten”, antwoordde ze kort en stond daarna op, waarna ze wegliep. Het weglopen viel al helemaal niet goed bij Patrick, die zijn frustratie uitte tegen de camera. „We zitten zeven dagen op dit eiland. Ze uit van alles wat ze niet goed aan me vindt, maar dit kan ze dan niet vertellen? Zo zijn we niet getrouwd.”

Tijd uitzitten

De ruzie ging van kwaad tot erger toen Roza aangaf dat Patrick maar een beetje de „tijd aan het uitzitten was”. Patrick was het daar echter niet mee eens. „Ik vind dat je een beetje agressief doet, daar houd ik niet van. Wil je een beetje afstand houden alsjeblieft?”

Roza vroeg vervolgens of Patrick denkt dat zij hem zou slaan. Daarop antwoordde hij nee, maar besloot ook dat zij niet zijn „match made in heaven” was. „Als jij de stekker eruit wil trekken, dan doe je dat. Your loss.”

