Ed Sheeran leeft al bijna tien jaar zonder mobiele telefoon: ‘Als ik niet antwoordde, was ik onbeleefd’

Leven zonder telefoon? Ed Sheeran doet het al bijna tien jaar. In 2015 nam hij afscheid van zijn mobiele telefoon, omdat het volgens de Britse zanger ervoor zorgde dat hij de „interactie met het echte leven” verloor.

Sindsdien heeft hij nooit meer een nieuwe telefoon gekocht. Hoe is hij dan bereikbaar, vraag je je misschien af? Via de mail. En die leest hij ook niet dagelijks, maar maar één keer per week.

Ed Sheeran

In de podcast Therapuss blikt Ed Sheeran terug op toen hij nog wél een telefoon had. „Ik scrolde de hele dag doelloos op mijn telefoon”, vertelt de zanger. Ik had al sinds mijn vijftiende hetzelfde telefoonnummer. Ik had daardoor 10.000 contacten in mijn telefoon staan en toen ik beroemd werd, stuurden mensen me continu berichten. Het voelde alsof ook iedereen verwachtte dat ik antwoordde. Als ik niet antwoordde, was ik onbeleefd. Ik verloor gewoon de interactie met het echte leven.”

De zanger besloot daarom in 2015 zijn telefoon om te ruilen voor een iPad. Vanaf toen was hij alleen nog maar per mail bereikbaar. Daar antwoord ik ook maar een keer per week op. Ik plan daar een uur voor in, meestal op donderdag of vrijdag. Dan ga ik in mijn auto zitten en werk ik alles bij. Het is de beste manier om mijn tijd online te beperken.”

Doordat Sheeran niet meer constant met zijn mobiele telefoon bezig is, heeft hij veel meer tijd voor andere dingen, waaronder zijn muziek. „Als ik uit eten ga met mijn vrouw en zij moet naar het toilet, dan zit ik alleen aan tafel. Tien jaar geleden pakte ik dan uit verveling mijn telefoon. Maar als ik nu niks te doen heb, denk ik aan een nieuwe tekst of melodie voor een liedje.”

Noodgevallen

Toch is Sheeran niet compleet mobiel-loos. Sinds kort heeft de zanger een telefoon op zak voor noodgevallen, voornamelijk omdat zijn management het van hem vroeg. „En voor als ik dingen moet filmen die dan op sociale media terechtkomen, maar het is niet zoiets als een actief werkende telefoon”, licht hij toe.

De zanger heeft op Instagram ruim 47 miljoen volgers, maar daar account wordt beheerd door leden van zijn team.

Telefoon minder gebruiken

Houd je je schermtijd zo nu en dan in de gaten en schrik je van het getal wat er staat? En zou je weleens willen proberen om je telefoon minder te gebruiken? Waag dan gewoon eens een poging. Begin eerst met denken waarom je je telefoon minder wil gebruiken en zet dan bijvoorbeeld je (push)notificaties uit, als eerste stap, zodat je niet de hele dag door afgeleid wordt.

Een andere tip is een haarband om je telefoon doen, zo vertelt therapeut Emma Mahony vertelt aan HuffPost. „Het is moeilijk om door sociale media te scrollen, te sms’en of op internet te surfen als er een haarbandje of elastiekje om je telefoon zit”, zegt ze. „Het creëert een fysieke barrière.”

